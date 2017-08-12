Серебряный призер ОИ Коблова вошла в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ

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Также в состав вошли Дарья Лексина (до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Перепелкина (до 75 кг).

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 21 по 26 августа.