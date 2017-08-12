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12 августа 2017, 13:36 | Летние: Борьба | ТАСС

Серебряный призер ОИ Коблова вошла в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ

ТАСС, 12 августа. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (весовая категория до 58 кг) вошла в состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Турнир пройдет в Париже с 21 по 26 августа. Увеличить
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Также в состав вошли Дарья Лексина (до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Перепелкина (до 75 кг).

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 21 по 26 августа.
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