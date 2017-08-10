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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30643941/
10 августа 2017, 13:22 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Борцы Рамонов и Гедуев лидируют в рейтинге UWW

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг борцов вольного стиля по итогам июля.

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг борцов вольного стиля по итогам июля. Увеличить
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Россияне лидируют в четырёх весовых категориях. Первые места занимают олимпийские чемпионы Сослан Рамонов (до 65 кг) и серебряный призёр Игр-2016 Аниуар Гедуев (до 74 кг).

Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 61 кг
1. Владимир Хичегашвили (Грузия).
2. Ахмед Чакаев (Россия).
3. Логан Штибер (США).

До 65 кг
1. Сослан Рамонов (Россия).
2. Ильяс Бекбулатов (Россия).
3. Борислав Новачков (Болгария).

До 70 кг
1. Франк Чамизо (Италия).
2. Магомед Курбаналиев (Россия).
3. Джеймс Грин (США).

До 74 кг
1. Аниуар Гедуев (Россия).
2. Сонер Демирташ (Турция).
3. Джабраил Хасанов (Азербайджан).

До 86 кг
1. Хассан Яздани (Иран).
2. Абдулрашид Садулаев (Россия).
3. Александр Гостиев (Азербайджан).

До 97 кг
1. Кайл Снайдер (США).
2. Абдулрашид Садулаев (Россия).
3. Магомед Ибрагимов (Узбекистан).
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