Российские дзюдоисты завоевали золото и бронзу в первый день юношеского ЧМ в Чили
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. Российские дзюдоисты завоевали две медали в первый соревновательный день юношеского первенства мира, которое проходит в Чили.
Чемпионкой соревнований в среду стала россиянка Марина Воробьева, которая выиграла турнир в весовой категории до 40 кг. Бронзовым призером стал россиянин Абрек Нагучев, выступавший в весе до 55 кг.
Юношеский чемпионат мира по дзюдо в Чили завершится в воскресенье.
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