Российские дзюдоисты завоевали золото и бронзу в первый день юношеского ЧМ в Чили

Чемпионкой соревнований в среду стала россиянка Марина Воробьева, которая выиграла турнир в весовой категории до 40 кг. Бронзовым призером стал россиянин Абрек Нагучев, выступавший в весе до 55 кг.

Юношеский чемпионат мира по дзюдо в Чили завершится в воскресенье.