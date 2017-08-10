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10 августа 2017, 1:41 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российские дзюдоисты завоевали золото и бронзу в первый день юношеского ЧМ в Чили

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. Российские дзюдоисты завоевали две медали в первый соревновательный день юношеского первенства мира, которое проходит в Чили.

Чемпионкой соревнований в среду стала россиянка Марина Воробьева, которая выиграла турнир в весовой категории до 40 кг. Бронзовым призером стал россиянин Абрек Нагучев, выступавший в весе до 55 кг.

Юношеский чемпионат мира по дзюдо в Чили завершится в воскресенье.
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