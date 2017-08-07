В Бурятии задержали второго подозреваемого в убийстве борца Власко
УЛАН-УДЭ, 7 августа. /ТАСС/. Второй подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко задержан в Бурятии, сообщили в республиканском следственном управлении (СУ) СК РФ. Первый подозреваемый был задержан на минувшей неделе.
«Удалось установить личность и задержать обоих подозреваемых молодых людей. Ими оказались ранее судимые жители
Тело Власко было найдено в ночь на 29 июля на берегу озера Байкал. По данным следствия, местный борец вместе со спортсменами из других регионов отдыхал на озере после турнира в
Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.
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