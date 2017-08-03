Россиянки Незговорова и Велиева завоевали золото в четверг на юниорском ЧМ по борьбе
МОСКВА, 3 авг —
Р-Спорт. Россиянки Ксения Незговорова и Ханум Валиева завоевали две золотых медали в четверг на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе в Тампере (Финляндия).
Незговорова в финале весовой категории до 51 кг победила украинку Кристину Березу со счетом 5−1.
В финальной схватке до 67 кг Велиева победила кубинку Юдари Санчес Родригес — 9−7.
Турнир в Тампере завершится 6 августа.
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