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3 августа 2017, 22:30 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянки Незговорова и Велиева завоевали золото в четверг на юниорском ЧМ по борьбе

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Россиянки Ксения Незговорова и Ханум Валиева завоевали две золотых медали в четверг на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе в Тампере (Финляндия).

Незговорова в финале весовой категории до 51 кг победила украинку Кристину Березу со счетом 5−1.

В финальной схватке до 67 кг Велиева победила кубинку Юдари Санчес Родригес — 9−7.

Турнир в Тампере завершится 6 августа.
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