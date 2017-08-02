Российские борцы-вольники завоевали две золотых медали в среду на юниорском ЧМ

В финале категории до 66 кг россиянин Давид Баев победил американца Рьяна Эндрю Дикина со счетом 10−0. В весе до 84 кг Артур Найфонов оказался сильнее американца Захида Валенсии — 7−5.

Россиянин Исмаил Гаджиев в финале категории до 55 кг уступил американцу Датону Фиксу — 1−12. В схватке за бронзу в весе до 120 кг россиянин Заур Козонов победил грузина Цурико Урташвили — 4−2.

Турнир в Тампере завершится 6 августа.