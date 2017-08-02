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2 августа 2017, 21:44 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российские борцы-вольники завоевали две золотых медали в среду на юниорском ЧМ

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Российские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали в среду на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров, который проходит в финском Тампере.

В финале категории до 66 кг россиянин Давид Баев победил американца Рьяна Эндрю Дикина со счетом 10−0. В весе до 84 кг Артур Найфонов оказался сильнее американца Захида Валенсии — 7−5.

Россиянин Исмаил Гаджиев в финале категории до 55 кг уступил американцу Датону Фиксу — 1−12. В схватке за бронзу в весе до 120 кг россиянин Заур Козонов победил грузина Цурико Урташвили — 4−2.

Турнир в Тампере завершится 6 августа.
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