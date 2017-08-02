Тменов: Зайзенбахер уничтожил свой авторитет, обвинения в педофилии шокируют
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, задержанный по обвинению в педофилии, разом уничтожил весь свой авторитет, это шокирующая информация, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации дзюдо России (ФДР) призер Олимпийских игр Тамерлан Тменов.
Во вторник стало известно, что 57-летний Зайзенбахер, которому в октябре было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене, задержан в своей квартире в Киеве. По словам представителя Земельного уголовного суда Вены судьи Кристины Зальцборн, «необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям».
Если вина Зайзенбахера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
«Информация, услышанная от вас, стала для меня шоком, к сожалению. Этот вопрос не имеет никакого отношения к нашему виду спорта. Я знаю Зайзенбахера, неоднократно общался, и никаких предпосылок не было, вроде он был нормальный человек. А что касается (сексуальных) отклонений — это вопрос либо к медицинским специалистам, либо к научным экспертам, это уже психологические отклонения. Очень жаль, что так с ним получилось. Обидно, что такой заслуженный человек разом уничтожил весь свой авторитет», — сказал Тменов.
Зайзенбахер стал первым дзюдоистом, которому удалось завоевать золото на двух Олимпиадах подряд — в 1984 году в
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