Тменов: Зайзенбахер уничтожил свой авторитет, обвинения в педофилии шокируют

Во вторник стало известно, что 57-летний Зайзенбахер, которому в октябре было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене, задержан в своей квартире в Киеве. По словам представителя Земельного уголовного суда Вены судьи Кристины Зальцборн, «необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям».

Если вина Зайзенбахера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«Информация, услышанная от вас, стала для меня шоком, к сожалению. Этот вопрос не имеет никакого отношения к нашему виду спорта. Я знаю Зайзенбахера, неоднократно общался, и никаких предпосылок не было, вроде он был нормальный человек. А что касается (сексуальных) отклонений — это вопрос либо к медицинским специалистам, либо к научным экспертам, это уже психологические отклонения. Очень жаль, что так с ним получилось. Обидно, что такой заслуженный человек разом уничтожил весь свой авторитет», — сказал Тменов.