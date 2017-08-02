Подозреваемые в убийстве борца Власко в Бурятии скрываются от следствия
КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Подозреваемые в убийстве российского борца Юрия Власко в Бурятии скрываются от следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в конце июля на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти —
По информации СК, накануне происшествия в городе
«Круг подозреваемых определен. Они в данный момент скрываются от следствия. Проводятся оперативные мероприятия», — сказал собеседник агентства.
Правоохранительные органы пока не сообщают информацию о количестве и личности подозреваемых.
Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе. Спортсмен входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе. Власко выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.
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