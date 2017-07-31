Гонибов и Ерохин выиграли золото на юношеском ЧЕ по греко-римской борьбе

В весовой категории идо 76 кг победителем соревнований стал Ауес Гонибов, в финале одолевший представителя Грузии Георги Цопурашвили со счётом 2:0.

Артём Ерохин выиграл золото в весовой категории до 63 кг, в финале победив венгра Гергея Бака со счётом 6:3.

В общекомандном зачёте россияне заняли второе место, первой стала сборная Грузии. Первенство Европы прошло по обновлённому регламенту со взвешиванием в два дня.