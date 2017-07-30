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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30535437/
30 июля 2017, 20:59 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Борцы РФ греко-римского стиля завоевали 2 золота в воскресенье на юношеском ЧЕ

Российские борцы греко-римского стиля завоевали две золотые медали в воскресенье на юношеском чемпионате Европы по спортивной борьбе, который завершился в Сараево.

Российские борцы <nobr>греко-римского</nobr> стиля завоевали две золотые медали в воскресенье на юношеском чемпионате Европы по спортивной борьбе который завершился в Сараево. Увеличить
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Победителем первенства в весовой категории до 76 кг стал Ауес Гонибов, который в финале одолел Георги Цопурашвили из Грузии со счетом 2−0.

Другой россиянин Артем Ерохин взял золото в весе до 63 кг, в финале справившись с венгром Гергеем Баком — 6−3.
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