Убит борец Юрий Власко. Что произошло

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

По данным местных СМИ, Власко отправился в село Горячинск Прибайкальского района, чтобы показать природу Бурятии гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева. Соревнования проходили в Улан-Удэ с 27 июля.

«И вот что из этого вышло, его зарезали, ударили ножом прямо в сердце», — цитирует Infpol.ru друзей спортсмена.

После обнаружения тела 20-летнего борца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», информирует «РЕН ТВ». По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрия Столярова, труп Власенко был обнаружен с колото-резаными ранениями в области головы и шеи. Как отмечают очевидцы, спортсмен погиб после ранения в массовой драке. Обстоятельства трагедии выясняются. Преступление взято на контроль руководством МВД Бурятии.

ДОСЬЕ ВЛАСКО

Власко родился 14 марта 1997 года. Выступал в весовой категории до 96 кг. Мастер спорта международного класса. Двукратный победитель чемпионата Европы среди юниоров. Неоднократный победитель и призер российских и международных соревнований.

— Юра входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных наших спортсменов-полутяжей, он весил около 100 килограммов. А в жизни он был тихим, спокойным и вежливым человеком. Очень жаль, что все так произошло с Юрой, — сказал «Р-Спорт» старший тренер сборной России по борьбе Анатолий Маргиев.

РЕАКЦИЯ

«Федерация спортивной борьбы России, борцы и тренеры сборных России и вся борцовская общественность соболезнует родным и близким покойного. Глубоко скорбим вместе с Вами. Память об Юрии Власко навсегда останется в наших сердцах», — говорится на сайте федерации.

— Только недавно общались с Юрием в Новогорске, — сказал корреспонденту «СЭ» Евгению БЕЛОУСОВУ президент ФСБР Михаил Мамиашвили. — Парень был очень талантливым, светлым, открытым и абсолютно беззлобным. Видел его на победном первенстве Европы и установочном сборе к ближайшему чемпионату мира, куда он в жесткой конкуренции не смог отобраться.

В юном возрасте сознательно переехал в Красноярский край в школу мэтра Дмитрия Миндиашвили и уже с молодых лет начал делать серьезные шаги. Юрий был душой нашей многонациональной команды и одержим желанием реализоваться. Он был фундаментом сборной команды и по большому счету олимпийской надеждой. Никто не знает, как бы сложилась его судьба. О трагедии узнал рано утром. Это был банальный бытовой конфликт. В голове не укладывается, что эти нелюди взяли на себя право определить будущее человека и отнять его жизнь. Господь им судья. Это трагедия семьи и нашей организации.