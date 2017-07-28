Россиянки завоевали два золота и бронзу в пятницу на юниорском ЧЕ по борьбе

Золотые медали добыли россиянки Натия Сванидзе и Екатерина Вербина. Сванидзе выиграла турнир в весовой категории до 46 кг, а Вербина первенствовала в весе до 52 кг.

Бронзовую медаль завоевала Регина Миллер, ставшая призером в весе до 40 кг.

Первенство Европы по борьбе завершится 30 июля.