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28 июля 2017, 18:38 | Летние: Борьба | Вести Иркутск

Осинские братья-близнецы Балтуевы стали призёрами первенства Европы по вольной борьбе

Двое братьев-близнецов из Осинского района стали призёрами первенства Европы по вольной борьбе.

28 июля они вернулись домой после сложной турнирной серии. Состязания проходили в Боснии и Герцеговине. Александр Балтуев в весовой категории до 54 килограммов завоевал бронзу. Его родной брат Федор Балтуев стал чемпионом первенства Европы в весовой категории до 50 килограммов. Всего сборная команда России завоевала девять медалей, шесть из которых высшей пробы. Братья-спортсмены намерены добиться права представлять Россию на Олимпиаде в 2020 году.

— Нас всегда отец тренировал всегда. На сборы ездим в Улан-Удэ. Там тренируется тоже. Петр Николаевич помогает. Приемы показывает, — говорит бронзовый призёр первенства Европы по борьбе Александр Балтуев.
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