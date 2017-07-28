Осинские братья-близнецы Балтуевы стали призёрами первенства Европы по вольной борьбе
Двое
братьев-близнецов из Осинского района стали призёрами первенства Европы по вольной борьбе.
28 июля они вернулись домой после сложной турнирной серии. Состязания проходили в Боснии и Герцеговине. Александр Балтуев в весовой категории до 54 килограммов завоевал бронзу. Его родной брат Федор Балтуев стал чемпионом первенства Европы в весовой категории до 50 килограммов. Всего сборная команда России завоевала девять медалей, шесть из которых высшей пробы.
— Нас всегда отец тренировал всегда. На сборы ездим в
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