Россиянки завоевали пять медалей в четверг на юношеском ЧЕ по борьбе
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Российские спортсменки завоевали одну золотую и четыре серебряные медали в четвертый день юношеского чемпионата Европы по спортивной борьбе в Сараево.
Единственное золото сборной России в четверг принесла Мария Тюмерекова, в финале категории до 49 кг победившая украинку Татьяну Профатилову — 6−0.
В категории до 38 кг россиянка Лучана Бекбаулова в финале проиграла азербайджанке Шахане Назаровой — 0−10. Виктория Александрова в схватке за золото в категории до 43 кг уступила румынке Роксане Александре Тиф — 6−6 (по дополнительному показателю). Александра Прокина в финале категории до 56 кг проиграла венгерке Анне Сел — 3−6. Анна Краснова в схватке за первое место категории до 65 кг потерпела поражение от украинки Оксаны Чудик — 1−6.
Турнир в Сараево завершится 30 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter