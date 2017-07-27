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27 июля 2017, 21:49 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянки завоевали пять медалей в четверг на юношеском ЧЕ по борьбе

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Российские спортсменки завоевали одну золотую и четыре серебряные медали в четвертый день юношеского чемпионата Европы по спортивной борьбе в Сараево.

Единственное золото сборной России в четверг принесла Мария Тюмерекова, в финале категории до 49 кг победившая украинку Татьяну Профатилову — 6−0.

В категории до 38 кг россиянка Лучана Бекбаулова в финале проиграла азербайджанке Шахане Назаровой — 0−10. Виктория Александрова в схватке за золото в категории до 43 кг уступила румынке Роксане Александре Тиф — 6−6 (по дополнительному показателю). Александра Прокина в финале категории до 56 кг проиграла венгерке Анне Сел — 3−6. Анна Краснова в схватке за первое место категории до 65 кг потерпела поражение от украинки Оксаны Чудик — 1−6.

Турнир в Сараево завершится 30 июля.
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