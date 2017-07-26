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26 июля 2017, 21:36 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российские борцы-вольники завоевали пять медалей в третий день ЧЕ среди юношей

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Российские борцы-вольники завоевали три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды в среду на чемпионате Европы по борьбе среди юношей в Сараево.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские <nobr>борцы-вольники</nobr> завоевали три золотых одну серебряную и одну бронзовую награды в среду на чемпионате Европы по борьбе среди юношей в Сараево. Увеличить
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Золото завоевал Инар Кетия, победивший в финальной схватке категории до 63 кг азербайджанца Хаджимурада Гаджиева — 9−5. Другой представитель России Арсамаг Хостикоев (до 76 кг) в финале был сильнее азербайджанца Абдулмуслима Мамедова — 9−6. Исмаил-Бек Ныров (до 100 кг) победил в схватке за первое место турка Анила Беркана Киличсаллаяна — 10−0.

Магомед Абдурахманов в финале категории до 46 кг проиграл грузину Гиорги Гегелашвили — 2−5.

Александр Балтуев (до 54 кг) в схватке за бронзу победил болгарина Мехмеда Хасана Мехмеда — 12−2.

Турнир в Сараево завершится 30 июля.
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