Российские борцы-вольники завоевали пять медалей в третий день ЧЕ среди юношей

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Золото завоевал Инар Кетия, победивший в финальной схватке категории до 63 кг азербайджанца Хаджимурада Гаджиева — 9−5. Другой представитель России Арсамаг Хостикоев (до 76 кг) в финале был сильнее азербайджанца Абдулмуслима Мамедова — 9−6. Исмаил-Бек Ныров (до 100 кг) победил в схватке за первое место турка Анила Беркана Киличсаллаяна — 10−0.

Магомед Абдурахманов в финале категории до 46 кг проиграл грузину Гиорги Гегелашвили — 2−5.

Александр Балтуев (до 54 кг) в схватке за бронзу победил болгарина Мехмеда Хасана Мехмеда — 12−2.

Турнир в Сараево завершится 30 июля.