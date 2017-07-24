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24 июля 2017, 13:52 | Летние: Борьба | Sports.kz

Пять казахстанцев вошли в рейтинг молодых дзюдоистов IJF

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила рейтинг молодых дзюдоистов после чемпионата Азии, который проходил в Бишкеке 15—16 июля.

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила рейтинг молодых дзюдоистов после чемпионата Азии который проходил в Бишкеке <nobr>15—16 июля</nobr>. Увеличить
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В рейтинг лучших молодых дзюдоистов мира вошли пять казахстанцев: Бауыржан Нарбаев, Магжан Шамшадин, Мадияр Сембаев, Перизат Кадырбекова и Камила Берликаш.

Представители Казахстана в рейтинге:

55 кг
Бауыржан Нарбаев — 3 (340)
Магжан Шамшадин — 6 (300)
Дамир Болатбеков — 41 (60).

60 кг
Нурсултан Серали — 29 (102)
Отарбек Жасулан — 43 (66).

66 кг
Сунгат Жубатхан — 11 (183)
Бауыржан Сагынгалиулы — 40 (64)
Жанкожа Марат — 50 (51).

73 кг
Мадияр Сембаев — 7 (223)
Куан Барыс — 24 (100).

+100 кг
Еркебулан Абдулла — 17 (122).

44 кг
Адия Сайын — 18 (140).

48 кг
Галия Тынбаева — 19 (120)
Абиба Абужакынова — 30 (83)
Акмарал Науатбек — 44 (60).

52 кг
Нуржамал Жарманова — 25 (100).

57 кг
Аида Карчаева — 27 (102).

63 кг
Акниет Турдан — 49 (40).

70 кг
Перизат Кадырбекова — 9 (202).

-78 кг
Назерке Тилеуханова — 29 (80).

+78 кг
Камила Берликаш — 6 (220).

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