Пять казахстанцев вошли в рейтинг молодых дзюдоистов IJF
Международная федерация дзюдо (IJF) обновила рейтинг молодых дзюдоистов после чемпионата Азии, который проходил в Бишкеке
15—16 июля.
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В рейтинг лучших молодых дзюдоистов мира вошли пять казахстанцев: Бауыржан Нарбаев, Магжан Шамшадин, Мадияр Сембаев, Перизат Кадырбекова и Камила Берликаш.
Представители Казахстана в рейтинге:
55 кг
Бауыржан Нарбаев — 3 (340)
Магжан Шамшадин — 6 (300)
Дамир Болатбеков — 41 (60).
60 кг
Нурсултан Серали — 29 (102)
Отарбек Жасулан — 43 (66).
66 кг
Сунгат Жубатхан — 11 (183)
Бауыржан Сагынгалиулы — 40 (64)
Жанкожа Марат — 50 (51).
73 кг
Мадияр Сембаев — 7 (223)
Куан Барыс — 24 (100).
+100 кг
Еркебулан Абдулла — 17 (122).
44 кг
Адия Сайын — 18 (140).
48 кг
Галия Тынбаева — 19 (120)
Абиба Абужакынова — 30 (83)
Акмарал Науатбек — 44 (60).
52 кг
Нуржамал Жарманова — 25 (100).
57 кг
Аида Карчаева — 27 (102).
63 кг
Акниет Турдан — 49 (40).
70 кг
Перизат Кадырбекова — 9 (202).
-78 кг
Назерке Тилеуханова — 29 (80).
+78 кг
Камила Берликаш — 6 (220).
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