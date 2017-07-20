Лидер мирового рейтинга Марина Слуцкая выступит на Европейском кубке по дзюдо в Минске

Представительный турнир, который соберет более 400 атлетов из 52 стран, пройдет в минском Дворце спорта с 22 по 23 июля. Как отметил сегодня на встрече с журналистами главный тренер сборной Беларуси по дзюдо Леонид Свирид, подготовка к соревнованиям проведена качественная. «Завершились сборы белорусских дзюдоистов в Японии, России, Испании. Заключительный этап прошел в спорткомплексе “Стайки”. В домашнем турнире примут участие 47 белорусских атлетов. Все сильнейшие находятся в заявке. Пропустит выступление в Минске из-за травмы только Дмитрий Шершань. Остальные лидеры в строю и постараются побороться за самые высокие места», — сказал Леонид Свирид.

Особые надежды в ходе Европейского кубка по дзюдо в тренерском штабе связывают с Мариной Слуцкой, которая лидирует в мировом рейтинге (2 814 очков) в весовой категории свыше 78 кг. Текущий сезон для белоруски является одним из самых удачных. В апреле она стала чемпионом Европы, заняла первое место на Гран-при Тбилиси, в марте победила на турнире в Праге, а в мае стала третьей на Гран-при в Екатеринбурге.

«Сезон очень насыщенный и удачный для меня. Впереди главный старт — чемпионат мира. Конечно, Европейский кубок в Минске будет ответственным экзаменом для белорусской команды. Готовы мы неплохо, и в предстоящие выходные постараемся показать болельщикам, в какой форме находимся», — прокомментировала Марина Слуцкая.

Как отметили на пресс-конференции, последний раз первую строку мирового рейтинга в дзюдо из белорусов занимал Игорь Макаров после победы на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

В Минск приедут многие известные атлеты, они проверят свои возможности перед чемпионатом мира, который с 28 августа по 3 сентября пройдет в Будапеште. «Европейский кубок по дзюдо также станет репетицией ко II Европейским играм в Минске. Завтра в столицу Беларуси приедут руководители Европейского союза дзюдо, обсудим технические детали проведения турнира по дзюдо в ходе Евроигр, спланируем свою работу на ближайшие полтора года», — сказал генеральный директор олимпийского спорткомплекса «Стайки» Александр Барауля.

Расписание соревнований:

22 июля (суббота).

мужчины: 60, 66, 73 кг,

женщины: 48, 52, 57 кг;.

10.00 — предварительные схватки, полуфиналы,

16.30 — церемония открытия,

17.00 — финалы.

23 июля (воскресенье).

мужчины: 81, 90, 100, +100 кг,

женщины: 70, 78, +78 кг;.

10.00 — предварительные схватки,

16.00 — финалы.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, НОК и Белорусская федерация дзюдо.