Лидер мирового рейтинга Марина Слуцкая выступит на Европейском кубке по дзюдо в Минске
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер мирового рейтинга белоруска Марина Слуцкая выступит на Европейском кубке по дзюдо в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представительный турнир, который соберет более 400 атлетов из 52 стран, пройдет в минском Дворце спорта с 22 по 23 июля. Как отметил сегодня на встрече с журналистами главный тренер сборной Беларуси по дзюдо Леонид Свирид, подготовка к соревнованиям проведена качественная. «Завершились сборы белорусских дзюдоистов в Японии, России, Испании. Заключительный этап прошел в спорткомплексе “Стайки”. В домашнем турнире примут участие 47 белорусских атлетов. Все сильнейшие находятся в заявке. Пропустит выступление в Минске
Особые надежды в ходе Европейского кубка по дзюдо в тренерском штабе связывают с Мариной Слуцкой, которая лидирует в мировом рейтинге (2 814 очков) в весовой категории свыше 78 кг. Текущий сезон для белоруски является одним из самых удачных. В апреле она стала чемпионом Европы, заняла первое место на
«Сезон очень насыщенный и удачный для меня. Впереди главный старт — чемпионат мира. Конечно, Европейский кубок в Минске будет ответственным экзаменом для белорусской команды. Готовы мы неплохо, и в предстоящие выходные постараемся показать болельщикам, в какой форме находимся», — прокомментировала Марина Слуцкая.
Как отметили на
В Минск приедут многие известные атлеты, они проверят свои возможности перед чемпионатом мира, который с 28 августа по 3 сентября пройдет в Будапеште. «Европейский кубок по дзюдо также станет репетицией ко II Европейским играм в Минске. Завтра в столицу Беларуси приедут руководители Европейского союза дзюдо, обсудим технические детали проведения турнира по дзюдо в ходе Евроигр, спланируем свою работу на ближайшие полтора года», — сказал генеральный директор олимпийского спорткомплекса «Стайки» Александр Барауля.
Расписание соревнований:
22 июля (суббота).
мужчины: 60, 66, 73 кг,
женщины: 48, 52, 57 кг;.
10.00 — предварительные схватки, полуфиналы,
16.30 — церемония открытия,
17.00 — финалы.
23 июля (воскресенье).
мужчины: 81, 90, 100, +100 кг,
женщины: 70, 78, +78 кг;.
10.00 — предварительные схватки,
16.00 — финалы.
Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, НОК и Белорусская федерация дзюдо.
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