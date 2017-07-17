Состав сборной Казахстана по дзюдо на Кубок Европы
С 22 по 23 июля в Минске состоится открытый Кубок Европы среди мужчин и женщин.
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В Кубке Европы из Казахстана выступят 22 дзюдоистов:
Мужчины:
Абылайхан Шаратов (60 кг)
Магжан Шамшадин (60 кг)
Мейржан Калтаев (66 кг)
Амирбек Женисов (66 кг)
Абилкайыр Мауленин (66 кг)
Айдын Дартаев (73 кг)
Ерасыл Сакенулы (73 кг)
Серик Акылбек (73 кг)
Бекжан Абдуалиев (81 кг)
Алмас Акрашев (90 кг)
Женщины:
Айгерим Торегожина (48 кг)
Айкуним Туйтекова (52 кг)
Гульдана Альмуханбетова (52 кг)
Назгуль Елдмуратова (52 кг)
Севара Нышанбаева (57 кг)
Айгерим Муратали (63 кг)
Назгуль Кубашева (63 кг)
Жанар Кашкын (70 кг)
Аэлита Щербакова (70 кг)
Альбина Амангелдиева (78 кг)
Назгуль Маратова (78 кг)
Зарина Райфова (78 кг).
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