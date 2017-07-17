Актауский дзюдоист стал чемпионом Азии
Бауыржан Нарбаев из Актау стал чемпионом Азии по дзюдо. Воспитанник областной специализированной
детско-юношеской школы «Жас батыр» выступил в весовой категории 55 кг. О победе своего подопечного Lada.kz рассказал Манарбек Бисекенов, директор спортивной школы.
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В первой схватке Бауыржан выиграл «иппоном» у соперника из Кыргызстана Доолотбека Таалайбекулы.
— В состязании с японским атлетом Сейго Накаджимо наш спортсмен оказался сильнее и вышел в финал. В решающей схватке Бауыржан одолел противника из Узбекистана Манушера Ширинова «иппоном» за 30 секунд и стал чемпионом, — рассказал Манарбек Бисекенов.
Чемпионат Азии по дзюдо завершился в Бишкеке 16 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран.
— Я боролся с сильными и достойными соперниками, но был нацелен на победу с самого начала чемпионата. Рад, что оправдал надежды моих тренеров — Манарбека Бисекенова и Сергея Волобуева. Теперь моя цель — Олимпиада, — рассказал Бауыржан Нарбаев.
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