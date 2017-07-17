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17 июля 2017, 13:23 | Летние: Борьба | Sports.kz

Актауский дзюдоист стал чемпионом Азии

Бауыржан Нарбаев из Актау стал чемпионом Азии по дзюдо. Воспитанник областной специализированной детско-юношеской школы «Жас батыр» выступил в весовой категории 55 кг. О победе своего подопечного Lada.kz рассказал Манарбек Бисекенов, директор спортивной школы.

Бауыржан <span class=error>Нарбаев</span> из <span class=error>Актау</span> стал чемпионом Азии по дзюдо. Воспитанник областной специализированной <nobr>детско-юношеской</nobr> школы <span class=error>Жас</span> <span class=error>батыр</span> выступил в весовой категории 55 кг. О победе своего подопечного <span class=error>Lada</span>.kz рассказал <span class=error>Манарбек</span> Бисекенов директор спортивной школы. Увеличить
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В первой схватке Бауыржан выиграл «иппоном» у соперника из Кыргызстана Доолотбека Таалайбекулы.

— В состязании с японским атлетом Сейго Накаджимо наш спортсмен оказался сильнее и вышел в финал. В решающей схватке Бауыржан одолел противника из Узбекистана Манушера Ширинова «иппоном» за 30 секунд и стал чемпионом, — рассказал Манарбек Бисекенов.

Чемпионат Азии по дзюдо завершился в Бишкеке 16 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран.

— Я боролся с сильными и достойными соперниками, но был нацелен на победу с самого начала чемпионата. Рад, что оправдал надежды моих тренеров — Манарбека Бисекенова и Сергея Волобуева. Теперь моя цель — Олимпиада, — рассказал Бауыржан Нарбаев.

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