Россиянки Ветошкина и Овчарова победили на Гран-при Испании по борьбе
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Россиянки Анжелика Ветошкина и Любовь Овчарова завоевали золотые медали в женской борьбе на Гран-при Испании в Мадриде.
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Ветошкина в финале категории до 48 кг победила болгарку Миглену Селишку.
Овчарова в весовой категории до 60 кг в схватке за золото была сильнее латвийки Анастасии Григорьевой.
Серебряные награды на турнире в Мадриде завоевали россиянки Мария Гурова (до 55 кг) и Галина Булатова (до 69 кг), бронзу — Ульяна Тукуренова (до 58 кг) и Екатерина Полещук (до 53 кг).
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