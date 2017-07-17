Россиянки Ветошкина и Овчарова победили на Гран-при Испании по борьбе

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Ветошкина в финале категории до 48 кг победила болгарку Миглену Селишку.

Овчарова в весовой категории до 60 кг в схватке за золото была сильнее латвийки Анастасии Григорьевой.

Серебряные награды на турнире в Мадриде завоевали россиянки Мария Гурова (до 55 кг) и Галина Булатова (до 69 кг), бронзу — Ульяна Тукуренова (до 58 кг) и Екатерина Полещук (до 53 кг).