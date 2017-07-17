Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30404576/
17 июля 2017, 10:15 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянки Ветошкина и Овчарова победили на Гран-при Испании по борьбе

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Россиянки Анжелика Ветошкина и Любовь Овчарова завоевали золотые медали в женской борьбе на Гран-при Испании в Мадриде.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянки Анжелика <span class=error>Ветошкина</span> и Любовь <span class=error>Овчарова</span> завоевали золотые медали в женской борьбе на <nobr>Гран-при </nobr>Испании в Мадриде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ветошкина в финале категории до 48 кг победила болгарку Миглену Селишку.

Овчарова в весовой категории до 60 кг в схватке за золото была сильнее латвийки Анастасии Григорьевой.

Серебряные награды на турнире в Мадриде завоевали россиянки Мария Гурова (до 55 кг) и Галина Булатова (до 69 кг), бронзу — Ульяна Тукуренова (до 58 кг) и Екатерина Полещук (до 53 кг).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
14 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Песков рассказал, что Путин подарил Овечкину на свадьбу