Россиянка Воробьева сохранила второе место в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы

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Первое место в данной категории занимает японка Сара Досо, третье — шведка Дженни Франссон. Обе спортсменки сохранили свои позиции.

В категории до 60 кг россиянка Любовь Овчарова сохранила третью позицию. Первое место в данной категории занимает китаянка Пей Синру, второе — американка Эллисон Рэйган. Все спортсменки также сохранили свои позиции.

Воробьева является олимпийской чемпионкой 2012 года в весовой категории до 72 кг и серебряным призером Игр-2016 в весе до 69 кг. Воробьева является чемпионкой мира 2015 года и двукратной победительницей чемпионата Европы (2013, 2014). Овчарова является чемпионкой Европы 2017 года.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.