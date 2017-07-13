Знаменитый челябинский дзюдоист провел мастер-класс с молодыми спортсменами

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В Челябинске 12 июля состоялся благотворительный мастер-класс знаменитого чемпиона мира по дзюдо Александра Михайлина — спортсмен продемонстрировал юным дзюдоистам несколько спортивных хитростей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мероприятие состоялось в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Сначала состоялось чествование семей погибших военнослужащих 23-го отряда спецназа Росгвардии, посвященное 15-летию со дня его образования. Также награды за высокие достижения получили бронзовый призер первых Европейских игр и Всемирных игр слепых Александр Парасюк и победитель первенств мира, Европы, шестикратный победитель первенств России (спорт слепых) Сергей Николаев.

Прежде чем перейти к тренировке, Александр Михайлин устроил автограф-сессию для воспитанников детских домов и спортивных школ города. Дети практически облепили стол спортсмена, желая получить его подпись.

Пока дзюдоист раздавал автографы, воспитанники ЦОП разминались на татами в ожидании мастера. Стоило Михайлину выйти в центр татами, юные дзюдоисты окружили его плотным кольцом.

Сначала спортсмен демонстрировал присутствующим различные приемы вместе со спарринг-партнером, а потом ребята в парах отрабатывали их.

Напомним, что Заслуженный мастер спорта России Александр Михайлин является серебряным призером Олимпийских игр, единственным в истории российского и советского дзюдо трехкратным чемпионом мира в личном зачете, победителем командного чемпионата планеты, шестикратным чемпионом Европы, восьмикратным чемпионом мира и победителем Всемирных игр среди военных, чемпионом планеты среди студентов, победителем первенств мира и Европы среди юниоров, 10-кратным чемпионом России.

В 2014 году Александр ушел из большого спорта, но через два года решил вернуться. Сегодня 37-летний спортсмен десятый раз стал чемпионом России и взял курс на золото Токио-2020.