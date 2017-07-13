Знаменитый челябинский дзюдоист провел мастер-класс с молодыми спортсменами
Александр Михайлин продемонстрировал юным дзюдоистам несколько спортивных хитростей.
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В Челябинске 12 июля состоялся благотворительный
Мероприятие состоялось в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Сначала состоялось чествование семей погибших военнослужащих 23-го отряда спецназа Росгвардии, посвященное 15-летию со дня его образования. Также награды за высокие достижения получили бронзовый призер первых Европейских игр и Всемирных игр слепых Александр Парасюк и победитель первенств мира, Европы, шестикратный победитель первенств России (спорт слепых) Сергей Николаев.
Прежде чем перейти к тренировке, Александр Михайлин устроил
Пока дзюдоист раздавал автографы, воспитанники ЦОП разминались на татами в ожидании мастера. Стоило Михайлину выйти в центр татами, юные дзюдоисты окружили его плотным кольцом.
Сначала спортсмен демонстрировал присутствующим различные приемы вместе со
Напомним, что Заслуженный мастер спорта России Александр Михайлин является серебряным призером Олимпийских игр, единственным в истории российского и советского дзюдо трехкратным чемпионом мира в личном зачете, победителем командного чемпионата планеты, шестикратным чемпионом Европы, восьмикратным чемпионом мира и победителем Всемирных игр среди военных, чемпионом планеты среди студентов, победителем первенств мира и Европы среди юниоров, 10-кратным чемпионом России.
В 2014 году Александр ушел из большого спорта, но через два года решил вернуться. Сегодня 37-летний спортсмен десятый раз стал чемпионом России и взял курс на золото Токио-2020.
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