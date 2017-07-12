Греко-римская борьба: сильнейшие регионы определены

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Под впечатлением был даже заслуженный тренер России, мастер спорта Рафаэль Самургашев: «Здесь представлен очень сильный состав детей, которые сегодня участвуют. Потому что был серьезный отбор: Чемпионат России, Первенства областные, Первенство Южного федерального округа. Единственное — сюда допустили Москву и Санкт-Петербург в полном составе как города федерального значения, а остальные все отбирались очень долго и тяжело. Поэтому для тех, кто займет первое, второе и третье места — это большой результат».

Кроме Рафаэля Самургашева на соревнования приехал известный борец, чемпион мира Сергей Забейворота, а главным судьей был назначен двукратный Олимпийский чемпион Валерий Резанцев. В этом году в Спартакиаде учащихся России по классической борьбе боролись 141 атлетов из 34 регионов России.

В весовой категории до 50 килограммов развернулась одна из самых захватывающих битв. За поединком следили все. Победа ростовского спортсмена — Владимира Забейворота — почти никого не удивила. Отец мальчика, Сергей Забейворота, тренировал олимпийского чемпиона — Вартереса Самургашева. А сам Вартерес Самургашев является крестным отцом молодого спортсмена, уже победителя первенства Европы и призера первенства мира.

«Мне попался тяжелый соперник — товарищ по сборной. Друг друга хорошо знаем, поэтому нам было, наверное, тяжелее бороться. Если говорить о составе, то он всегда приличный на этом турнире. 50 кг — тяжелый вес. Всегда бывает много хороших борцов среди питерских, московских и других регионов. Что касается дальнейших планов, то в среду мы летим на сбор перед первенством Европы», — рассказал Владимир Забейворота. Кстати, честь повесить на шею мальчика золотую медаль выпала именно отцу. С каждым поединком накал страстей возрастал, и не только на ковре, но и среди тренеров и судейской бригады. В схватке Руслана Гаджиева из Санкт-Петербурга и Германа Доева из Москвы тренеры последней команды подали протест и запросили видеоповтор, однако итог поединка в категории 54 кг все равно остался за борцом из северной столицы.

«Так получилось, что мы упали и вышли за ковер. Недовольна была та сторона, они посчитали, что им не засчитали баллы. На самом деле эти соревнования дались очень тяжело. Жребий еще вытащил не самый лучший и поэтому на одну схватку больше боролся. С Германом мы уже много раз встречались в финалах, за последние три месяца уже раза 3−4. Он тяжелый соперник», — поделился эмоциями Руслан Гаджиев.

Лучшими на этой Спартакиаде стали сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей.

Тренер сборной Москвы Феликс Аваков подвел итог финальных соревнований Спартакиады по греко-римской борьбе: «Спартакиада — это праздник и здесь сделано все, чтобы дети его почувствовали. Это спорт и борьба на хорошем уровне, которая всегда была, есть и будет».

Чемпионы и призеры Спартакиады:

До 42 кг: 1. Ислам Кимбаров (Ставропольский край) 2. Гаджи Байтуллаев (Москва) 3. Нарек Нерсесян (Санкт-Петербург) и Владимир Мацуга (Ростовская обл.).

До 46 кг: 1. Артем Морозов (Нижегородская обл.) 2. Амир Шеуджен (Краснодарский край) 3. Вячеслав Мещеряков (Курганская обл.) и Комилджон Казаков (Санкт-Петербург).

До 50 кг: 1. Владимир Забейворота (Ростовскская обл.) 2. Ильвер Хамидуллин (Свердловская обл.) 3. Динислам Бамматов (Санкт-Петербург) и Арнест Шамшидов (Новосибирская обл.).

До 54 кг: 1. Руслан Гаджиев (Санкт-Петербург) 2. Герман Доев (Москва) 3. Георгий Тибилов (Московская область) и Алмамат Уулу Мирлан (Свердловская область).

До 58 кг: 1. Довуджон Тошев (Санкт-Петербург) 2. Кемиран Кочкаров (КЧР) 3. Михаил Романов (Красноярский край) и Делявер Сейдалиев (Респ. Крым).

До 63 кг: 1. Адам Гигиев (Чеченская Респ.) 2. Олег Мамонтов (Новосибирская обл.) 3. Магомед Садыков (Московская обл.) и Ридван Османов (Респ. Крым).

До 69 кг: 1. Дамир Делавшок (Ростовская обл.) 2. Юрий Аракелян (Московская область) 3. Осман Болотоков (Москва) и Станислав Клюха (Новосибирская обл.).

До 76 кг: 1. Амирхан Цечоев (Москва) 2. Нурмагомед Нурмагомедов (Ростовская обл.) 3. Георгий Бокучава и Рубен Хачатрян (оба Московская обл.).

До 85 кг: 1. Сергей Мещеряков (Нижегородская обл.) 2. Ахмед Батажев (Москва) 3. Тигран Золойти (РСО-Алания) и Кирилл Хубеджашвилли (Воронежская обл.).

До 100 кг: 1. Кантемир Шибзухов (Москва) 2. Артем Рубанцев (Хабаровский край) 3. Самвел Татевосов (Ставропольский край) и Алексей Репета (Владимирская обл.).

До 120 кг: 1. Денис Кулешов (Краснодарский край) 2. Марат Кампаров (Москва) 3. Александр Журавлев (Челябинская область) и Леон Хаимов (Ставропольский край).