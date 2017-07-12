Резанцев: Греко-римская борьба в России пользуется спросом среди детей
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный судья финальных соревнований по
греко-римской борьбе восьмой летней Спартакиады учащихся Валерий Резанцев рассказал, что вид спорта остается в России актуальным и востребованным среди детей. Слова двукратного олимпийского чемпиона приводит пресс-служба Спартакиады.
На вопрос, много ли детей идут в
Во вторник в
По мнению Резанцева, российским спортсменам, несмотря на успехи на международном уровне, нельзя останавливаться в развитии. «Мастерство обязательно должно расти, если спорт забуксует на одном месте, он тут же выпадет в осадок. На последней Олимпиаде мы выиграли больше всех медалей, и это говорит об уровне, если говорить об общих показателях, то растет техника, тактика, и не только у нас — в других странах тоже не спят. Японцы, турки, немцы, американцы свой шанс никогда не упустят и постараются обыграть наших ребят, но на этом и строится спорт: если ты сильнее — побеждаешь, если слабее — тренируйся еще год.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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