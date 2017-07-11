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11 июля 2017, 15:14 | Летние: Борьба | ТАСС

Состав сборной России по дзюдо на ЧМ будет назван в августе на сборе в Казани

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав сборной России по дзюдо на предстоящий чемпионат мира в Венгрии будет оглашен тренерским штабом команды на августовском сборе в Казани. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной Хасанби Таов.

«Все важные старты команда прошла, теперь сборной предстоят три сбора — первый сейчас начинается в Адлере, затем мы едем в словенскую Изолу, где будем со 2 по 10 августа, а затем переезжаем в Казань, — рассказал Таов. — Там и будет оглашен состав команды на чемпионат мира, после чего мы вылетаем в Будапешт. Заключительный сбор продлится до 25 августа».

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября. На последнем турнире 2015 года в Астане (в олимпийский год он не проводится) россияне завоевали две личные серебряные награды, их обладателями стали Михаил Пуляев (до 66 кг) и Кирилл Денисов (до 90 кг), а также бронзу выиграли женщины в командном турнире. На Играх в Рио-де-Жанейро на счету россиян было три медали: Беслан Мудранов (до 60 кг) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг) завоевали золото, Наталья Кузютина (до 52 кг) — бронзу.
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