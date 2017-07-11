Когуашвили: ЧМ по борьбе будет тяжелейший, за каждую медаль будем грызться

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«Хочу сказать, что в каждом весе на турнире Пытлясинского была высокая международная конкуренция. На пальцах можно пересчитать тех, кто в Польшу не приехал. Костяк сильнейших команд присутствовал, все перед чемпионатом мира проверяли своих спортсменов. Я не считал, сколько команд было в Варшаве, но это однозначно был малый чемпионат мира с самой широкой географией. Да и ребят мы настраивали на каждую встречу как на досрочный финал. Этот турнир был полезен всем, но в особенности было важно отбороться в Польше нашим молодым спортсменам — Сергею Емелину, Абуязиду Манцигову, Александру Головину, Гаджимураду Джалалову. Они получили бесценный опыт и обрели уверенность.

В Польше Чехиркин выступил блестяще, выиграл как российских, так и европейских лидеров, и теперь он идёт первым номером при подготовке к чемпионату мира. Его будет страховать Чингиз Лабазанов.

Давит Чакветадзе далёк от идеальной формы, но в сравнении с чемпионатом Европы проделана большая работа, и турнир показал, что он прибавляет. В финале Чакветадзе на равных отборолся с действующим чемпионом Европы, но победу отдали Лоринцу.

Артём Сурков, как и все остальные наши ребята, находится в той форме, в которой нужно пребывать за один месяц до чемпионата мира. Впереди большая работа и два полноценных сбора, на которых ребята приведут себя в оптимальные кондиции. На сборах мы будем работать над ошибками, которых было немало.

В Париж поедут сильнейшие. Впереди тяжелейший чемпионат мира, за каждую медаль мы будем грызться, — цитирует Когуашвили официальный сайт ФСБР.