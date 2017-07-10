Польская репетиция. Борцы прошли проверку перед чемпионатом мира

Традиционные турниры по борьбе в Польше стали хорошей проверкой для кандидатов на чемпионат мира, который уже через месяц с небольшим стартует в Париже. Большинство триумфаторов чемпионата России с этими тестами справилось, но в некоторых весовых категориях возможны перестановки.

Лёгкие женские веса под вопросом

Прошедший в Дагестане женский чемпионат России не дал однозначного ответа на вопрос, кому представлять Россию в лёгких весах во Франции. Участница Олимпийских игр Милана Дадашева уже с трудом входит в лимит легчайшего веса и свой титул там упустила в первом круге, а в напряжённом финале Дарья Лексина победила Валерию Чепсаракову. Впрочем, в борьбе за окончательное лидерство в этой весовой категории была нужна как минимум ещё одна встреча. Она и состоялась в полуфинале турнира в Варшаве, где с минимальным преимуществом верх взяла Чепсаракова. Однако в финале она уступила китаянке Лей Чун.

Аналогичная ситуация сложилась и в весе до 53 кг, где Стальвира Оршуш с минимальным перевесом победила Наталью Малышеву в финале чемпионата России. В этот раз жребий также развёл их по разным частям сетки, но реванш так и не состоялся. Малышева проиграла в полуфинале местной чемпионке Европы-2013 Роксане Засине, а Оршуш не справилась с ней и в финале. Окончательно участница чемпионата мира в этом весе от России определится позже.

Сурков и Чакветадзе к чемпионату мира готовы

Единственный российский чемпион Европы этого года по греко-римской борьбе Георгий Сурков подтвердил свои лидерские претензии в весе до 66 кг. В финале турнира он сошёлся со своим старым знакомым, белорусским осетином Сосланом Дауровым, которого снова победил, хотя и не без труда. Однако теперь можно с уверенностью говорить, что Сурков поедет и на чемпионат мира, а молодой чемпион России Заур Кабалоев ещё подождёт своего часа.

Вес до 85 кг — один из самых конкурентных в России. До сих пор на приличном уровне в нём выступает олимпийский чемпион Афин Алексей Мишин. Казалось, что после Игр в Рио Давит Чакветадзе пришёл всерьёз и надолго, однако его провал на чемпионате Европы и восхождение новой звезды Сосруко Кодзокова вынудили его доказывать свой статус первого номера. Не имеющий большого международного опыта Кодзоков в Польше вылетел в первом круге, проиграв не хватающему звёзд с неба немцу Денису Кудле. Чакветадзе дошёл до финала, где проиграл действующему чемпиону Европы Виктору Лоринцу из Венгрии. Но это неплохая примета. Год назад Чакветадзе также уступил Лоринцу в финале июльского турнира, а затем стал победителем Олимпийских игр.

Показал неслучайность своей победы на чемпионате России во Владимире и Алексендр Чехиркин, проводящий лучший сезон за последние пять лет. В Польше он столкнулся с другими претендентами за место первого номера сборной Ильясом Магомадовым и Чингизом Лабазановым. Пропустивший чемпионат России Лабазанов победил финалиста чемпионата России Магомадова и в полуфинале оспаривал путёвку на чемпионат мира с Чехиркиным. Александр в упорной борьбе выирал этот поединок, а в финале одолел белоруса Казбека Килова.

Наследники Садулаева и Махова выступили достойно

Чемпионы России в весах до 65 и 70 кг Алан Гогаев и Магомедхабиб Кадимагомедов также должны были показать неслучайность своего успеха. Гогаев в последний раз боролся на крупных турнирах пять лет назад, когда также стал чемпионом России и выиграл золото чемпионата Европы. В финале польского турнира он расправился со своим осетинским земляком, выступающим за Беларусь Георгием Колиевым. Кадимагомедов также добрался до финала, но проиграл неоднократному призёру чемпионата Европы Зурабу Якобишвили из Грузии.



Заменивший пошедшего на повышение в полутяжи Абдулрашида Садулаева Владислав Валиев показал в Польше борьбу высочайшего класса и, одержав уверенные победы во всех схватках, сделал заявку на поездку в Париж. Тяжеловес Анзор Хизриев статус первого номера в команде получил в отсутствии Биляла Махова и также проявил себя с лучшей стороны. Лишь в финале он (не без помощи судей) споткнулся о венгра Даниэля Лигети.