Борьба. Белорусы завоевали девять медалей на международных турнирах в Польше

На турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг серебряную медаль завоевал Сослан Дауров. В поединке за первое место белорус уступил россиянину Артему Суркову. В категории до 75 кг также второе место занял Казбек Килов, уступивший в поединке за золото россиянину Александру Чехиркину. Сергей Стародуб в схватке за третье место выиграл литовца Лауринайтиса Вилиуса и завоевал бронзовую медаль в категории до 98 кг, а его соотечественник Георгий Чугошвили в схватке за бронзу победил киргиза Мурата Рамонова и занял третье место в категории до 130 кг.



В вольной борьбе у белорусов две золотые медали. В категории до 74 кг Али Шабанов в финальном поединке не оставил шансов казаху Жигеру Закирову, а в категории до 97 кг Александр Гуштын в решающей встрече победил казаха Мамеда Ибрагимова. Кроме того, серебряную медаль в категории до 65 кг выиграл Георгий Колиев, уступивший в финале россиянину Алану Гогаеву.



В женской борьбе у белорусок две медали. Серебряные награды завоевали Мария Мамащук (до 69 кг), уступившая в финальном поединке немке Алине Фоккен, а также Василиса Марзалюк (до 75 кг), проигравшая китаянке Палиха.