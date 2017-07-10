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10 июля 2017, 11:58 | Летние: Борьба | Прессбол

Борьба. Белорусы завоевали девять медалей на международных турнирах в Польше

В польской Варшаве прошли три представительных международных турнира по борьбе: по вольной борьбе памяти Вацлава Зиолковского, по женской борьбе Poland Open и по греко-римской борьбе памяти Владислава Пытлясинского. Данные турниры являются одним из критериев отбора для попадания на чемпионат мира, который пройдет в Париже в августе.

В польской Варшаве прошли три представительных международных турнира по борьбе: по вольной борьбе памяти <span class=error>Вацлава</span> Зиолковского по женской борьбе Poland <span class=error>Open</span> и по <nobr>греко-римской</nobr> борьбе памяти Владислава Пытлясинского. Данные турниры являются одним из критериев отбора для попадания на чемпионат мира который пройдет в Париже в августе. Увеличить
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На турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг серебряную медаль завоевал Сослан Дауров. В поединке за первое место белорус уступил россиянину Артему Суркову. В категории до 75 кг также второе место занял Казбек Килов, уступивший в поединке за золото россиянину Александру Чехиркину. Сергей Стародуб в схватке за третье место выиграл литовца Лауринайтиса Вилиуса и завоевал бронзовую медаль в категории до 98 кг, а его соотечественник Георгий Чугошвили в схватке за бронзу победил киргиза Мурата Рамонова и занял третье место в категории до 130 кг.

В вольной борьбе у белорусов две золотые медали. В категории до 74 кг Али Шабанов в финальном поединке не оставил шансов казаху Жигеру Закирову, а в категории до 97 кг Александр Гуштын в решающей встрече победил казаха Мамеда Ибрагимова. Кроме того, серебряную медаль в категории до 65 кг выиграл Георгий Колиев, уступивший в финале россиянину Алану Гогаеву.

В женской борьбе у белорусок две медали. Серебряные награды завоевали Мария Мамащук (до 69 кг), уступившая в финальном поединке немке Алине Фоккен, а также Василиса Марзалюк (до 75 кг), проигравшая китаянке Палиха.

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