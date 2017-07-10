Борьба. Белорусы завоевали девять медалей на международных турнирах в Польше
В польской Варшаве прошли три представительных международных турнира по борьбе: по вольной борьбе памяти Вацлава Зиолковского, по женской борьбе Poland Open и по
греко-римской борьбе памяти Владислава Пытлясинского. Данные турниры являются одним из критериев отбора для попадания на чемпионат мира, который пройдет в Париже в августе.
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На турнире по
В вольной борьбе у белорусов две золотые медали. В категории до 74 кг Али Шабанов в финальном поединке не оставил шансов казаху Жигеру Закирову, а в категории до 97 кг Александр Гуштын в решающей встрече победил казаха Мамеда Ибрагимова. Кроме того, серебряную медаль в категории до 65 кг выиграл Георгий Колиев, уступивший в финале россиянину Алану Гогаеву.
В женской борьбе у белорусок две медали. Серебряные награды завоевали Мария Мамащук (до 69 кг), уступившая в финальном поединке немке Алине Фоккен, а также Василиса Марзалюк (до 75 кг), проигравшая китаянке Палиха.
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