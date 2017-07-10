Стали известны победители мемориала Али Алиева по вольной борьбе

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Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал результаты соревнований.

Вольная борьба. Мемориал Али Алиева—2017

До 57 кг

1. Махир Амирасланов (Азербайджан).

2. Азамат Тускаев (Россия)

3. Парвиз Ибрагимов и Георгий Эдишерашвили (оба — Азербайджан).

До 61 кг

1. Бекхан Гойгереев (Россия).

2. Нариман Исрапилов (Россия).

3. Гаджимагомед Алиев (Россия) и Галиб Алиев (Азербайджан).



До 65 кг

1. Абакар Абасгаджиев (Россия).

2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан).

3. Муршид Муталимов (Россия) и Магомед Муслимов (Азербайджан).

До 70 кг

1. Франк Чамизо (Италия).

2. Магомедрасул Газимагомедов (Россия).

3. Мандахнаран Ганзориг (Монголия) и Ренат Рамазанов (Россия).



До 74 кг

1. Магомед Хизриев (Россия).

2. Магомед Муталибов (Россия).

3. Гаджи Набиев (Россия) и Магомед Рамазанов (все — Россия).

До 86 кг

1. Алихан Джабраилов (Россия).

2. Александр Гостиев (Азербайджан).

3. Тамерлан Ахмедов и Заур Макиев (оба — Россия).



До 97 кг

1. Асланбек Алборов (Азербайджан).

2. Юрий Белоновский (Россия).

3. Георгий Кетоев (Армения) и Зайнула Курбанов (Россия).



До 125 кг

1. Ален Засеев (Украина).

2. Сослан Хинчагов (Россия)

3. Шамиль Ахмедов и Виталий Голоев (оба — Россия).