Бронзовая призерка Олимпиады-2016 Ларионова получила квартиру
Бронзовая призерка Олимпийских игр Екатерина Ларионова получила квартиру. Заветную жилплощадь спортсменка получила в новом доме в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала «Мой Город».
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Вручение ключей состоялось сегодня, 5 июля. Екатерине Ларионовой пришлось год ждать, когда акимат области подарит ей квартиру за победу в Олимпийских играх — 2016, которые проходили в
— Мы благодарим Екатерину, что она смогла подождать, когда застройщик закончит строительство новой 9-этажки. Мы с нашей чемпионкой сразу договорились, что свою квартиру она выберет сама. И сегодня мы вручаем ей ключи, — заявил аким ЗКО Алтай Кульгинов.
Сама Екатерина Ларионова очень рада, что несмотря на долгое ожидание, получила квартиру, за что поблагодарила акима области и всех, кто за нее переживал во время выступления на Олимпийских играх.
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