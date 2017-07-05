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5 июля 2017, 9:54 | Летние: Борьба | Sports.kz

Состав сборной Казахстана по дзюдо на Кубок Европы

С 14 по 16 июля текущего года в Германии в городе Саарбрюккен состоится Кубок Европы среди мужчин и женщин.

С 14 по 16 июля текущего года в Германии в городе Саарбрюккен состоится Кубок Европы среди мужчин и женщин. Увеличить
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В этом турнире из Казахстана выступят 14 дзюдоистов:
Айбек Имашев (60 кг)
Елдос Сметов (66 кг)
Ғұмар Қырғызбаев (66 кг)
Жансай Смағұлов (73 кг)
Нұрлан Оразалин (73 кг)
Елдос Жұмақанов (73 кг)
Азамат Мұқанов (73 кг)
Қажымұқан Өтеулиев (81 кг)
Азиз Қалқаманұлы (90 кг)
Ислам Бозбаев (90 кг)
Сұңғат Закарияев (90 кг)
Максим Раков (-100 кг)
Виктор Демьяненко (-100 кг)
Ержан Шынкеев (+100 кг).

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