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4 июля 2017, 13:54 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Пять медалей завоевали белорусские борцы на юниорском ЧЕ в Германии

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять медалей завоевали белорусские борцы на юниорском чемпионате Европы в немецком Дортмунде. Наиболее высокого результата добился представитель греко-римского стиля борьбы Никита Климович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 84 кг Никита Климович уверенно дошел до финала. На предварительной стадии он победил итальянца Антонио Маланголе — 3:0, затем был повержен Темури Чкуаселидзе из Грузии — 8:2. В полуфинале белорус был сильнее Тунджая Вазирзаде (Азербайджан) — 10:2.

В решающем поединке за первое место Никита Климович уступил Александру Комарову из России — 1:2.

Как сообщалось, на чемпионате Европы в Дортмунде четыре бронзовые награды завоевали представительницы женской сборной Беларуси. Третье место заняли Инна Роик (весовая категория 44 кг), Анастасия Пичковская (51 кг), Дарья Синковец (55 кг) и Евгения Андрейчикова (72 кг).

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