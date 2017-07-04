Пять медалей завоевали белорусские борцы на юниорском ЧЕ в Германии

В весовой категории до 84 кг Никита Климович уверенно дошел до финала. На предварительной стадии он победил итальянца Антонио Маланголе — 3:0, затем был повержен Темури Чкуаселидзе из Грузии — 8:2. В полуфинале белорус был сильнее Тунджая Вазирзаде (Азербайджан) — 10:2.

В решающем поединке за первое место Никита Климович уступил Александру Комарову из России — 1:2.

Как сообщалось, на чемпионате Европы в Дортмунде четыре бронзовые награды завоевали представительницы женской сборной Беларуси. Третье место заняли Инна Роик (весовая категория 44 кг), Анастасия Пичковская (51 кг), Дарья Синковец (55 кг) и Евгения Андрейчикова (72 кг).