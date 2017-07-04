Спортсмен из Актау завоевал «бронзу» на международном турнире по дзюдо

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В VIII международном турнире участвовали 450 спортсменов 2000—2001 годов рождения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России и Каракалпакстана.

Мухамбет Зулкарнаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории +81 кг.

— Первые схватки Мухамбет выиграл с явным преимуществом у атлетов из Жанаозена и Узбекистана. Следующую встречу Мухамбет уступил атыраускому дзюдоисту. В борьбе за «бронзу» Мухамбет вышел на татами с представителем хозяев турнира. Получив иппон за восемь секунд (самая высокая оценка, которой боец может достичь в дзюдо), Мухамбет стал бронзовым призером соревнований, — рассказал Жомарт Кобланов, старший тренер области по дзюдо.

Мухамбет Зулкарнаев является серебряным и бронзовым призером чемпионата РК по казакша курес, серебряным призером соревнований «Жас барыс». Пока единственное «золото» спортсмен завоевал на чемпионате Казахстана по самбо в Туркестане.