Мамиашвили: Совместный сбор женских команд России и США по борьбе усилит конкуренцию

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Как сообщил ранее ТАСС главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов, команда США в составе 14 спортсменок приехала на совместный с россиянками сбор в Кисловодск.

«Несмотря на жесткую конкуренцию, мы совместно действуем в практической плоскости во имя больших целей, оставаясь соперниками на ковре и братьями за его пределами, — отметил Мамиашвили. — Уверен, этот опыт пойдет на пользу обеим сборным и усилит международную конкуренцию. У нас есть общая цель, этот сбор приблизит обе команды на шаг к олимпийской мечте».

Мамиашвили отметил, что борцовское содружество действует вне зависимости от отношений между странами. «К нам на сборы приезжают и украинцы, мы поддерживаем интересы друг друга, лоббируем их на уровне Объединенного мира борьбы. Что касается США, то именно эта страна первой поддержала нашу инициативу и позицию президента России в сложное для борьбы время, когда ее хотели исключить из программы Олимпиад. И это несмотря на то, что в этой стране мне не особо рады», — сказал собеседник.

США отказали во въезде Мамиашвили на время проведения чемпионата мира в Лас-Вегасе 2015 года.