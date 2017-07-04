Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30276684/
4 июля 2017, 12:56 | Летние: Борьба | ТАСС

Мамиашвили: Совместный сбор женских команд России и США по борьбе усилит конкуренцию

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Совместный подготовительный к чемпионату мира сбор женских команд России и США по борьбе, безусловно, пойдет на пользу обеим сборным и позволит усилить международную конкуренцию. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

По словам президента Федерации спортивной борьбы России этот сбор приблизит обе команды на шаг к олимпийской мечте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщил ранее ТАСС главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов, команда США в составе 14 спортсменок приехала на совместный с россиянками сбор в Кисловодск.

«Несмотря на жесткую конкуренцию, мы совместно действуем в практической плоскости во имя больших целей, оставаясь соперниками на ковре и братьями за его пределами, — отметил Мамиашвили. — Уверен, этот опыт пойдет на пользу обеим сборным и усилит международную конкуренцию. У нас есть общая цель, этот сбор приблизит обе команды на шаг к олимпийской мечте».

Мамиашвили отметил, что борцовское содружество действует вне зависимости от отношений между странами. «К нам на сборы приезжают и украинцы, мы поддерживаем интересы друг друга, лоббируем их на уровне Объединенного мира борьбы. Что касается США, то именно эта страна первой поддержала нашу инициативу и позицию президента России в сложное для борьбы время, когда ее хотели исключить из программы Олимпиад. И это несмотря на то, что в этой стране мне не особо рады», — сказал собеседник.

США отказали во въезде Мамиашвили на время проведения чемпионата мира в Лас-Вегасе 2015 года.

Совместный сбор команд США и России пройдет до середины июля, после чего спортсменки вместе отправятся на Гран-при Испании, который пройдет 15—167 июля. Чемпионат мира пройдет в Париже 21—26 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Женская сборная США по борьбе приехала в Кисловодск на совместный с россиянками сбор к ЧМ

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Женская сборная США по борьбе начала подготовительный сбор к чемпионату мира в Париже с российской командой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной РФ Юрий Шахмурадов.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

ФХР и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в Сочи

Карякин подал заявку на участие в ралли "Дакар", несмотря на отсутствие спонсоров