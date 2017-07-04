Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30276214/
4 июля 2017, 12:29 | Летние: Борьба | ТАСС

Женская сборная США по борьбе приехала в Кисловодск на совместный с россиянками сбор к ЧМ

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Женская сборная США по борьбе начала подготовительный сбор к чемпионату мира в Париже с российской командой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной РФ Юрий Шахмурадов.

Тренировочный сбор проходит в Кисловодске. Затем сборной России с 18 по 30 июля предстоит сбор в Сочи, а заключительный этап подготовки к чемпионату мира россиянки проведут на подмосковной базе «Озеро Круглое» с 5 по 21 августа.

«Сборная США в составе 14 спортсменок приехали к нам, будут готовиться вместе с нами, а затем мы вместе отправимся на последний перед чемпионатом мира Гран-при Испании, который пройдет 15—16 июля в Мадриде, — рассказал Шахмурадов. — Это первый подобный опыт, который безусловно окажется полезным и одной, и другой команде. Нужно создавать хорошую конкуренцию».

Чемпионат мира пройдет 21—26 августа в Париже.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Мамиашвили: Совместный сбор женских команд России и США по борьбе усилит конкуренцию

Мамиашвили: Совместный сбор женских команд России и США по борьбе усилит конкуренцию

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Совместный подготовительный к чемпионату мира сбор женских команд России и США по борьбе, безусловно, пойдет на пользу обеим сборным и позволит усилить международную конкуренцию. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

ФХР и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в Сочи

Карякин подал заявку на участие в ралли "Дакар", несмотря на отсутствие спонсоров