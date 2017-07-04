Женская сборная США по борьбе приехала в Кисловодск на совместный с россиянками сбор к ЧМ

Тренировочный сбор проходит в Кисловодске. Затем сборной России с 18 по 30 июля предстоит сбор в Сочи, а заключительный этап подготовки к чемпионату мира россиянки проведут на подмосковной базе «Озеро Круглое» с 5 по 21 августа.

«Сборная США в составе 14 спортсменок приехали к нам, будут готовиться вместе с нами, а затем мы вместе отправимся на последний перед чемпионатом мира Гран-при Испании, который пройдет 15—16 июля в Мадриде, — рассказал Шахмурадов. — Это первый подобный опыт, который безусловно окажется полезным и одной, и другой команде. Нужно создавать хорошую конкуренцию».