Обладателю титула «Қазақстан барысы» Ергалиеву подарили квартиру

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«Для нас большая честь, что возрождение национального спорта начинается с земли Приаралья. Первым в 2011 году завоевал титул “Қазақстан барысы” Улан Рыскул, позже Руслан Абдразаков завоевал серебряную и бронзовую медали. Их победный путь продолжил 22-летний Еламан Ергалиев. Хочу отметить значительный вклад в его достижения тренеров Садыка Мустафаева и Адильбека Серикбаева», — сказал аким области, поздравляя молодого борца.

Аким области Крымбек Кушербаев вручил чемпиону «Қазақстан барысы» сертификат на двухкомнатную квартиру.

В свою очередь, Еламан Ергалиев поблагодарил акима области за поддержку и поделился планами. Его цель — завоевать олимпийскую медаль.

«Выступая на помосте, я желал только победы, чтобы подарить ее своим землякам и своей родной земле — земле Приаралья», — признался Еламан Ергалиев.

Напомним, в прошедшем в Астане VII республиканском турнире по қазақ күресі «Қазақстан барысы» на призы Лидера нации — Президента РК Н. Назарбаева приняли участие 34 спортсмена, в том числе от области — 3 борца: победитель областного отборочного турнира «Алтын белбеу», «Сыр барысы» («Барс Приаралья») Максат Исагабылов, «Сыр арланы» Нурым Салимгереев и «Әскер барысы» («Армейский барс») Еламан Ергалиев.

Ергалиев родился 25 мая 1995 мая в Кармакшинском районе Кызылординской области. Занимается дзюдо с 9 лет. Мастер спорта и неоднократный победитель и призер РК по дзюдо и қазақ күресі, серебряный призер чемпионата Азии среди юниоров по дзюдо (Китай, г. Хайнань, 2013 г.), бронзовый призер IV Игр исламского содружества по дзюдо (Азербайджан, Баку, 2017 г.).