Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30274833/
4 июля 2017, 10:52 | Летние: Борьба | Sports.kz

Обладателю титула «Қазақстан барысы» Ергалиеву подарили квартиру

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев встретился с победителем VII турнира по қазақ күресі на приз Первого Президента РК «Қазақстан барысы» Еламаном Ергалиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким Кызылординской области <span class=error>Крымбек</span> Кушербаев встретился с победителем VII турнира по қазақ күресі на приз Первого Президента РК Қазақстан <span class=error>барысы</span> <span class=error>Еламаном</span> Ергалиевым передает <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> <span class=error>акима</span> области. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Для нас большая честь, что возрождение национального спорта начинается с земли Приаралья. Первым в 2011 году завоевал титул “Қазақстан барысы” Улан Рыскул, позже Руслан Абдразаков завоевал серебряную и бронзовую медали. Их победный путь продолжил 22-летний Еламан Ергалиев. Хочу отметить значительный вклад в его достижения тренеров Садыка Мустафаева и Адильбека Серикбаева», — сказал аким области, поздравляя молодого борца.

Аким области Крымбек Кушербаев вручил чемпиону «Қазақстан барысы» сертификат на двухкомнатную квартиру.

В свою очередь, Еламан Ергалиев поблагодарил акима области за поддержку и поделился планами. Его цель — завоевать олимпийскую медаль.

«Выступая на помосте, я желал только победы, чтобы подарить ее своим землякам и своей родной земле — земле Приаралья», — признался Еламан Ергалиев.

Напомним, в прошедшем в Астане VII республиканском турнире по қазақ күресі «Қазақстан барысы» на призы Лидера нации — Президента РК Н. Назарбаева приняли участие 34 спортсмена, в том числе от области — 3 борца: победитель областного отборочного турнира «Алтын белбеу», «Сыр барысы» («Барс Приаралья») Максат Исагабылов, «Сыр арланы» Нурым Салимгереев и «Әскер барысы» («Армейский барс») Еламан Ергалиев.

Ергалиев родился 25 мая 1995 мая в Кармакшинском районе Кызылординской области. Занимается дзюдо с 9 лет. Мастер спорта и неоднократный победитель и призер РК по дзюдо и қазақ күресі, серебряный призер чемпионата Азии среди юниоров по дзюдо (Китай, г. Хайнань, 2013 г.), бронзовый призер IV Игр исламского содружества по дзюдо (Азербайджан, Баку, 2017 г.).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»