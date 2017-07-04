Определён состав сборной РФ на мемориал Пытлясинского по греко-римской борьбе

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Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал состав сборной на эти соревнования.



Греко-римская борьба. Мемориал Пытлясинского — 2017. Варшава. Состав сборной России

До 59 кг. Сергей Емелин — победитель первенства Европы U-23.

До 66 кг. Артём Сурков — чемпион Европы — 2017, победитель Евроигр — 2015, призёр чемпионата мира — 2015.

До 71 кг. Абуязид Манцигов — призёр чемпионата Европы — 2017.

До 75 кг. Чингиз Лабазанов — чемпион мира — 2014, призёр чемпионата Европы — 2017; Александр Чехиркин — чемпион России — 2017, чемпион Европы — 2014; Ильяс Магомадов — двукратный чемпион России (2013, 2016).

До 80 кг. Гаджимурад Джалалов.

До 85 кг. Давит Чакветадзе — олимпийский чемпион — 2016, победитель Евроигр — 2015; Сосруко Кодзоков — чемпион России — 2017.

До 98 кг. Александр Головин.

До 130 кг. Лом-али Акаев, Нохчо Лабазанов.