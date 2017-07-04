Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30274272/
4 июля 2017, 10:18 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Определён состав сборной РФ на мемориал Пытлясинского по греко-римской борьбе

8—9 июля в Варшаве (Польша) состоится международный турнир «Мемориал Пытлясинского — 2017» по греко-римской борьбе.

<nobr>8—9 июля</nobr> в Варшаве (Польша) состоится международный турнир Мемориал Пытлясинского — 2017 по <nobr>греко-римской</nobr> борьбе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал состав сборной на эти соревнования.

Греко-римская борьба. Мемориал Пытлясинского — 2017. Варшава. Состав сборной России
До 59 кг. Сергей Емелин — победитель первенства Европы U-23.
До 66 кг. Артём Сурков — чемпион Европы — 2017, победитель Евроигр — 2015, призёр чемпионата мира — 2015.
До 71 кг. Абуязид Манцигов — призёр чемпионата Европы — 2017.
До 75 кг. Чингиз Лабазанов — чемпион мира — 2014, призёр чемпионата Европы — 2017; Александр Чехиркин — чемпион России — 2017, чемпион Европы — 2014; Ильяс Магомадов — двукратный чемпион России (2013, 2016).
До 80 кг. Гаджимурад Джалалов.
До 85 кг. Давит Чакветадзе — олимпийский чемпион — 2016, победитель Евроигр — 2015; Сосруко Кодзоков — чемпион России — 2017.
До 98 кг. Александр Головин.
До 130 кг. Лом-али Акаев, Нохчо Лабазанов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО