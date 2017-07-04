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4 июля 2017, 10:11 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Гогаев, Валиев, Хизриев выступят на мемориале Циолковского по вольной борьбе

8—9 июля в Польше состоится мемориал Циолковского — 2017 по вольной борьбе.

<nobr>8—9 июля</nobr> в Польше состоится мемориал Циолковского — 2017 по вольной борьбе. Увеличить
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На турнире выступят четверо чемпионов России — 2017, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Вольная борьба. Мемориал Циолковского — 2017. Польша. Состав сборной России
До 65 кг. Алан Гогаев — чемпион Европы — 2012, призёр чемпионата мира — 2010, трёхкратный чемпион России.
До 70 кг. Магомедхабиб Кадимагомедов — чемпион России — 2017.
До 86 кг. Владислав Валиев — чемпион России — 2017.
До 125 кг. Анзор Хизриев — чемпион России — 2017.
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