Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев победил на этапе Гран-при в Китае
Россиянин Хусен Халмурзаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на этапе
Гран-при по дзюдо в Хух-Хото (Китай).
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Халмурзаев в финале победил серба Александра Куколя. Бронзовыми призерами в этой категории стали еще один представитель России Магомед Магомедов и монгол Алтанбагана Гантулга.
В весе до 100 кг россиянин Кирилл Денисов уступил в финале японцу Рюносукэ Хаге. Бронзовые награды достались российскому дзюдоисту Казбеку Занкишиеву и шведу Юакиму Дварбю.
В категории свыше 100 кг в финальной схватке чех Лукаш Крпалек взял верх над монголом Дууренбаяром Улзиибаяром, а бронзовые медали завоевали россиянин Андрей Волков и южнокореец Ким Сон Мин.
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