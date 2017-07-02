Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев победил на этапе Гран-при в Китае

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Халмурзаев в финале победил серба Александра Куколя. Бронзовыми призерами в этой категории стали еще один представитель России Магомед Магомедов и монгол Алтанбагана Гантулга.

В весе до 100 кг россиянин Кирилл Денисов уступил в финале японцу Рюносукэ Хаге. Бронзовые награды достались российскому дзюдоисту Казбеку Занкишиеву и шведу Юакиму Дварбю.

В категории свыше 100 кг в финальной схватке чех Лукаш Крпалек взял верх над монголом Дууренбаяром Улзиибаяром, а бронзовые медали завоевали россиянин Андрей Волков и южнокореец Ким Сон Мин.