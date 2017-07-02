Еламан Ергалиев выиграл финал «Казахстан Барысы-2017»
Победителем «Казахстан Барысы-2017» стал Еламан Ергалиев, передает корреспондент Vesti.kz.
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В финале состязания он встречался с Уланом Рыскулом, первым чемпионом в истории состязания, и выиграл схватку досрочно.
В схватке за третье место встречались Айбек Нугымаров и Арман Калиев. Нугымаров в 2013 году выигрывал турнир, но схватка для него сложилась непросто. Калиев набрал два балла и вышел вперед. Но Нугымаров совершил «чистый» бросок и выиграл противостояние.
Добавим, что за каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллионов тенге, а третье — один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей «Тайтуяк».
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
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