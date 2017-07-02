Еламан Ергалиев выиграл финал «Казахстан Барысы-2017»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале состязания он встречался с Уланом Рыскулом, первым чемпионом в истории состязания, и выиграл схватку досрочно.

В схватке за третье место встречались Айбек Нугымаров и Арман Калиев. Нугымаров в 2013 году выигрывал турнир, но схватка для него сложилась непросто. Калиев набрал два балла и вышел вперед. Но Нугымаров совершил «чистый» бросок и выиграл противостояние.

Добавим, что за каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллионов тенге, а третье — один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей «Тайтуяк».

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.