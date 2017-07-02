В Астане определились полуфиналисты «Казахстан Барысы-2017»

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В первом четвертьфинале Айбат Сейтен активно начал встречу с Арманом Калиевым, но преимущество удержать не смог. Палуан из западного региона Казахстана сначала отыгрался, а потом совершил бросок на победу.

Его соперник определился в паре Асыла Барменова и Еламана Ергалиева. Почти двухметровый Ергалиев имел преимущество перед конкурентом, и первым совершил результативное действие. Барменов в этом эпизоде получил повреждение. Встречу выиграл Ергалиев.

В еще одной паре сошлись Ержан Шынкеев и Айбек Нугымаров. В близком поединке по очкам победил Нугымаров. В схватке двух братьев, Улана Рыскула и Руслана Абдиразакова, победу одержал первый победитель турнира.

Четвертьфинал.

Айбат Сейтен (Астана) — Арман Калиев (Атырауская область) — схватку досрочно выиграл Калиев;.

Асыл Барменов (Карагандинская область) — Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) — схватку по очкам выиграл Ергалиев;.

Ержан Шынкеев (Карагандинская область) — Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) — схватку по очкам выиграл Нугымаров;.

Улан Рыскул (Алматинская область) — Руслан Абдиразаков (Алматы) —.

За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллионов тенге, а третье — один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей «Тайтуяк».

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.