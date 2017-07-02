В ¼ финала «Казахстан Барысы-2017» встретятся родные братья

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Во втором круге Нугымаров встречался с Абылайханом Касымханом из Костанайской области, и выиграл схватку «чистым» броском. В следующем раунде он встретиться с Ержаном Шынкеевым из Карагандинской области.

Рыскул одержал победу по очкам: его соперником был Адилжан из Южно-Казахстанской области. В четвертьфинале Улан встретиться с младшим братом — Русланом Абдиразаковым.

Второй круг.

Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) — Айбат Сейтен (Астана) — схватку по очкам выиграл Сейтен;.

Арман Калиев (Атырауская область) — Абай Ерболулы (Жамбылская область) — схватку по очкам выиграл Калиев;.

Асыл Барменов (Карагандинская область) — Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) — схватку досрочно выиграл Барменов;.

Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) — Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) — схватку досрочно выиграл Ергалиев;.

Александр Касачев (Алматинская область) — Ержан Шынкеев (Карагандинская область) — схватку досрочно выиграл Шынкеев;.

Абылайхан Касымхан (Костанайская область) — Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) — схватку досрочно выиграл Нугымаров;.

Улан Рыскул (Алматинская область) — Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) — схватку по очкам выиграл Рыскул;.

Руслан Абдиразаков (Алматы) — Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) — схватку досрочно выиграл Абдиразаков;.

За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллионов тенге, а третье — один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей «Тайтуяк».

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.