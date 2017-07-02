Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30256720/
2 июля 2017, 14:24 | Летние: Борьба | Vesti.kz

В ¼ финала «Казахстан Барысы-2017» встретятся родные братья

Айбек Нугымаров и Улан Рыскул, являющиеся главными фаворитами «Казахстан Барысы-2017», вышли в четвертьфинал турнира в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

В Астане определилась восьмерка сильнейших турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором круге Нугымаров встречался с Абылайханом Касымханом из Костанайской области, и выиграл схватку «чистым» броском. В следующем раунде он встретиться с Ержаном Шынкеевым из Карагандинской области.

Рыскул одержал победу по очкам: его соперником был Адилжан из Южно-Казахстанской области. В четвертьфинале Улан встретиться с младшим братом — Русланом Абдиразаковым.

Второй круг.

Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) — Айбат Сейтен (Астана) — схватку по очкам выиграл Сейтен;.

Арман Калиев (Атырауская область) — Абай Ерболулы (Жамбылская область) — схватку по очкам выиграл Калиев;.

Асыл Барменов (Карагандинская область) — Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) — схватку досрочно выиграл Барменов;.

Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) — Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) — схватку досрочно выиграл Ергалиев;.

Александр Касачев (Алматинская область) — Ержан Шынкеев (Карагандинская область) — схватку досрочно выиграл Шынкеев;.

Абылайхан Касымхан (Костанайская область) — Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) — схватку досрочно выиграл Нугымаров;.

Улан Рыскул (Алматинская область) — Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) — схватку по очкам выиграл Рыскул;.

Руслан Абдиразаков (Алматы) — Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) — схватку досрочно выиграл Абдиразаков;.

За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллионов тенге, а третье — один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей «Тайтуяк».

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Чемпионы «Казахстан Барысы» Нугымаров и Рыскул вышли во второй круг финала в Астане

Чемпионы «Казахстан Барысы» Нугымаров и Рыскул вышли во второй круг финала в Астане

С побед в Астане стартовали в розыгрыше седьмого финала национального турнира «Казахстан Барысы» победители прежних сезонов — Айбек Нугымаров и Улан Рыскул, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
2 июля

В 1/4 финала "Казахстан Барысы-2017" встретятся родные братья

Озвучены гонорары Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна за титульный бой

Чемпионы "Казахстан Барысы" Нугымаров и Рыскул вышли во второй круг финала в Астане