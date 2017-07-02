Чемпионы «Казахстан Барысы» Нугымаров и Рыскул вышли во второй круг финала в Астане

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Победитель турнира 2013 года Айбек Нугымаров, представляющий Южно-Казахстанскую область, по очкам победил Олжаса Шынкеева, и вышел во второй круг турнира. Его соперником станет Абылайхан Касымхан из Костанайской области.

Первый чемпион состязания Улан Рыскал из Алматинской области чистым броском выиграл схватку у Даулета Аширханова из Акмолинской области. Следующий соперник — Адилжан Ыстыбаев из Южно-Казахстанской области.

Ранее турнир покинул победитель «Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов.

Предварительный круг.

Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) — Темирлан Колбай (Западно-Казахстанская область) — победа по очкам Шокпытова;.

Александр Касачев (Алматинская область) — Жолдасбек Бектурсынов (Южно-Казахстанская область) — Касачев (чистая победа);.

Первый круг.

Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) — Нурбек Досмаганбетов (Актюбинская область) — Шокпытов выиграл в дополнительном раунде;.

Айбат Сейтен (Астана) — Ерлан Омаров (Костанайская область) — Сейтен выиграл по очкам;.

Гизат Калыков (Северо-Казахстанская область) — Арман Калиев (Атырауская область) — досрочная победа Калиева;.

Самир Мамедов (Павлодарская область) — Абай Ерболулы (Жамбылская область) — по очкам выиграл Ерболулы;.

Асыл Барменов (Карагандинская область) — Алтынбек Аусагитов (Северо-Казахстанская область) — по очкам выиграл Барменов;.

Дархан Бижанов (Астана) — Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) — досрочно выиграл схватку Жанабай;.

Мухит Турсынов (Восточно-Казахстанская область) — Еламан Ергалиев (Аскери Барысы) — по очкам победил Ергалиев;.

Максат Исагабылов (Кызылординская область) — Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) — досрочно схватку выиграл Жарылгапов;.

Александр Касачев (Алматинская область) — Айбол Айтбек (Жамбылская область) — досрочно схватку выиграл Касачев;.

Ержан Шынкеев (Карагандинская область) — Бекбол Нурланулы (Акмолинская область) — досрочно схватку выиграл Шынкеев;.

Абылайхан Касымхан (Костанайская область) — Адилет Нурпеисов (Павлодарская область) — досрочно схватку выиграл Касымхан;.

Олжас Шынкеев (Аскери Барысы) — Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) — по очкам выиграл Нугымаров;.

Даулет Аширханов (Акмолинская область) — Улан Рыскул (Алматинская область) — досрочно схватку выиграл Рыскул;.

Нурым Салемгереев (Кызылординская область) — Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) — в дополнительном раунде схватку выиграл Ыстыбаев;.

Даурен Нуралинов (Алматы) — Руслан Абдиразаков (Алматы) — по очкам схватку выиграл Абдиразаков;.

Ерназар Хамзин (Западно-Казахстанская область) — Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) — досрочно схватку выиграл Кузембаев.

Отметим, что за каждый выигранный поединок палуан получит премию в размере 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллионов тенге, а третье — один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей «Тайтуяк».

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.