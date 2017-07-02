Чемпионы «Казахстан Барысы» Нугымаров и Рыскул вышли во второй круг финала в Астане
С побед в Астане стартовали в розыгрыше седьмого финала национального турнира «Казахстан Барысы» победители прежних сезонов — Айбек Нугымаров и Улан Рыскул, передает корреспондент Vesti.kz.
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Победитель турнира 2013 года Айбек Нугымаров, представляющий
Первый чемпион состязания Улан Рыскал из Алматинской области чистым броском выиграл схватку у Даулета Аширханова из Акмолинской области. Следующий соперник — Адилжан Ыстыбаев из
Ранее турнир покинул победитель «Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов.
Предварительный круг.
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) — Темирлан Колбай (Западно-Казахстанская область) — победа по очкам Шокпытова;.
Александр Касачев (Алматинская область) — Жолдасбек Бектурсынов (Южно-Казахстанская область) — Касачев (чистая победа);.
Первый круг.
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) — Нурбек Досмаганбетов (Актюбинская область) — Шокпытов выиграл в дополнительном раунде;.
Айбат Сейтен (Астана) — Ерлан Омаров (Костанайская область) — Сейтен выиграл по очкам;.
Гизат Калыков (Северо-Казахстанская область) — Арман Калиев (Атырауская область) — досрочная победа Калиева;.
Самир Мамедов (Павлодарская область) — Абай Ерболулы (Жамбылская область) — по очкам выиграл Ерболулы;.
Асыл Барменов (Карагандинская область) — Алтынбек Аусагитов (Северо-Казахстанская область) — по очкам выиграл Барменов;.
Дархан Бижанов (Астана) — Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) — досрочно выиграл схватку Жанабай;.
Мухит Турсынов (Восточно-Казахстанская область) — Еламан Ергалиев (Аскери Барысы) — по очкам победил Ергалиев;.
Максат Исагабылов (Кызылординская область) — Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) — досрочно схватку выиграл Жарылгапов;.
Александр Касачев (Алматинская область) — Айбол Айтбек (Жамбылская область) — досрочно схватку выиграл Касачев;.
Ержан Шынкеев (Карагандинская область) — Бекбол Нурланулы (Акмолинская область) — досрочно схватку выиграл Шынкеев;.
Абылайхан Касымхан (Костанайская область) — Адилет Нурпеисов (Павлодарская область) — досрочно схватку выиграл Касымхан;.
Олжас Шынкеев (Аскери Барысы) — Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) — по очкам выиграл Нугымаров;.
Даулет Аширханов (Акмолинская область) — Улан Рыскул (Алматинская область) — досрочно схватку выиграл Рыскул;.
Нурым Салемгереев (Кызылординская область) — Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) — в дополнительном раунде схватку выиграл Ыстыбаев;.
Даурен Нуралинов (Алматы) — Руслан Абдиразаков (Алматы) — по очкам схватку выиграл Абдиразаков;.
Ерназар Хамзин (Западно-Казахстанская область) — Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) — досрочно схватку выиграл Кузембаев.
Отметим, что за каждый выигранный поединок палуан получит премию в размере 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллионов тенге, а третье — один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей «Тайтуяк».
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
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