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2 июля 2017, 13:11 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Халмурзаев выиграл этап Гран-при по дзюдо в Китае

Олимпийский чемпион россиянин Хасан Халмурзаев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Хух-Хото (Китай) в весовой категории до 90 кг.

В полуфинале Хусен оказался сильнее своего соотечественника Магомеда Магомедова, завоевавшего бронзовую награду, а в финале поборол серба Александра Куколя. Ещё одна бронза в активе Алтанбаганы Гантулги из Монголии.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Хух-Хото, Китай
Мужчины. Весовая категория до 90 кг

1. Хусен Халмурзаев (Россия).
2. Александр Куколь (Сербия).
3. Магомед Магомедов (Россия).
3. Алтанбагана Гантулга (Монголия).
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