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2 июля 2017, 12:30 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Победитель «Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов проиграл в первом круге финала турнира в Астане

Мухит Турсынов, чемпион «Казахстан Барысы» 2014 года, выбыл из борьбы на стадии первого круга финала турнира в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был Еламан Ергалиев. Увеличить
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Уступил он Еламану Ергалиеву, прошедшему в финальную часть состязания через турнир для военнослужащих. Ергалиеву удался эффектный бросок на первых секундах схватки.

В дальнейшем он больше действовал в обороне, не давая Турсынову приблизиться к себе и провести прием. В итоге, победа досталась Еламану.

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязания выигрывал Бейбит Ыстыбаев. Также чемпионами турнира становились Улан Рыскул, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.

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