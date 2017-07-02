Победитель «Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов проиграл в первом круге финала турнира в Астане
Мухит Турсынов, чемпион «Казахстан Барысы» 2014 года, выбыл из борьбы на стадии первого круга финала турнира в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
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Уступил он Еламану Ергалиеву, прошедшему в финальную часть состязания через турнир для военнослужащих. Ергалиеву удался эффектный бросок на первых секундах схватки.
В дальнейшем он больше действовал в обороне, не давая Турсынову приблизиться к себе и провести прием. В итоге, победа досталась Еламану.
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязания выигрывал Бейбит Ыстыбаев. Также чемпионами турнира становились Улан Рыскул, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.
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