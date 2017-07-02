В весе до 50 кг бронзовым призёром стал Атмир Коцев, а Фадис Валитов завоевал бронзовую награду в категории до 60 кг.

Греко-римская борьба. Первенство Европы среди юниоров. Дортмунд, Германия



Весовая категория до 50 кг

1. Рамаз Силагава (Грузия).

2. Зульфигар Алиев (Азербайджан).

3. Кемал Мутлу (Турция).

3. Атмир Коцев (Россия).



Весовая категория до 60 кг

1. Лери Абуладзе (Грузия).

2. Ардит Фазлия (Швеция).

3. Фадис Валитов (Россия).

3. Грач Погосян (Армения).



Весовая категория до 74 кг

1. Нарек Оганян (Россия).

2. Эльмар Нуралиев (Украина).

3. Малхаз Амоян (Армения).

3. Бека Мамукашвили (Грузия).



Весовая категория до 96 кг

1. Арви Мартин Саволайнен (Финляндия).

2. Сулейман Эрбей (Турция).

3. Владен Козлюк (Украина).

3. Георгий Барбакадзе (Грузия).

5. Артур Саргсян (Россия).