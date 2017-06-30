Россиянка Кузнецова завоевала золото ЧЕ по борьбе среди юниоров, у Ваулиной серебро

В 25 лет он выиграл Олимпийские игры и три следующих олимпийских цикла безуспешно гонялся за вторым золотом. Зачем? Именно этот вопрос я задала олимпийскому чемпиону Афин Алексею Мишину, отметившему в этом году 38-летие и по-прежнему не желающему покидать борцовский ковер. На чемпионате России Мишин стал третьим, достаточно спорным образом проиграв в полуфинале.