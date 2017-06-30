Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30247615/
30 июня 2017, 23:35 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянка Кузнецова завоевала золото ЧЕ по борьбе среди юниоров, у Ваулиной серебро

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Россиянка Мария Кузнецова завоевала золото юниорского чемпионата Европы по борьбе, который проходит в немецком Дортмунде.

Кузнецова в финале в весовой категории до 63 кг одолела Александру Вольцынчкую из Польши. Бронза досталась представительнице Болгарии Юлиане Яневой и итальянке Елене Эспозито.

Еще одна россиянка Виктория Ваулина стала серебряным призером в весовой категории до 55 кг. В финале она победила украинку Алину Акобию. Бронза у Дарьи Синкавец из Белоруссии и у немки Елены Хайке Брюггер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Алексей Мишин: Многим не нравится, что я до сих пор в обойме

Алексей Мишин: Многим не нравится, что я до сих пор в обойме

В 25 лет он выиграл Олимпийские игры и три следующих олимпийских цикла безуспешно гонялся за вторым золотом. Зачем? Именно этот вопрос я задала олимпийскому чемпиону Афин Алексею Мишину, отметившему в этом году 38-летие и по-прежнему не желающему покидать борцовский ковер. На чемпионате России Мишин стал третьим, достаточно спорным образом проиграв в полуфинале.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева