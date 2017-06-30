Россиянка Кузнецова завоевала золото ЧЕ по борьбе среди юниоров, у Ваулиной серебро
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Россиянка Мария Кузнецова завоевала золото юниорского чемпионата Европы по борьбе, который проходит в немецком Дортмунде.
Кузнецова в финале в весовой категории до 63 кг одолела Александру Вольцынчкую из Польши. Бронза досталась представительнице Болгарии Юлиане Яневой и итальянке Елене Эспозито.
Еще одна россиянка Виктория Ваулина стала серебряным призером в весовой категории до 55 кг. В финале она победила украинку Алину Акобию. Бронза у Дарьи Синкавец из Белоруссии и у немки Елены Хайке Брюггер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter