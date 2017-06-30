Алексей Мишин: Многим не нравится, что я до сих пор в обойме
В 25 лет он выиграл Олимпийские игры и три следующих олимпийских цикла безуспешно гонялся за вторым золотом. Зачем? Именно этот вопрос я задала олимпийскому чемпиону Афин Алексею Мишину, отметившему в этом году 38-летие и
по-прежнему не желающему покидать борцовский ковер. На чемпионате России Мишин стал третьим, достаточно спорным образом проиграв в полуфинале.
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Алексей МИШИН
Родился 8 февраля 1979 года в г. Рузаевка Мордовской АССР.
Олимпийский чемпион в весовой категории до (2004).
Чемпион мира в весовой категории до (2007).
Шестикратный чемпион Европы (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013).
— Вы почти что ушли из спорта, но снова вернулись. С тем, чтобы попробовать отобраться на чемпионат мира?
— Ну, а что вы сами думаете? Что я, как садомазохист, приехал побороться просто так, для удовлетворения своего самолюбия? Конечно, хотелось отобраться в команду. И
— И что намереваетесь делать теперь?
— Думаю, что нужно посылать потенциальных кандидатов на место в сборной на международные турниры, смотреть, кто и как там будет бороться. Есть борцы, которые очень хорошо выступают дома, а выезжая за границу, выдерживают один круг. Поэтому и считаю, что делать выводы по чемпионату России, формируя команду, нельзя. У нас зачастую высказывается мнение, что если человек взял здесь золото, его нужно сразу везти на чемпионат мира. Я не считаю это правильным. И никогда не считал, даже когда сам выиграл Олимпийские игры. Надо постоянно доказывать свое право на то, чтобы участвовать в мировом первенстве. Причем доказывать не на внутренних соревнованиях. В борьбе никого не интересует, что именно ты выиграл внутри своей страны.
— Первое, что я услышала, приехав во Владимир, что Чакветадзе отказался от участия в чемпионате. Может быть, вы просто раньше времени внутренне успокоились, узнав, что в числе ваших соперников нет наиболее титулованного?
— Я не знал, что Давит снялся. Его вообще не было в списках, он не взвешивался. А значит, изначально не собирался выступать. Но даже если бы боролся, его олимпийский титул для меня ничего не значил бы. Сейчас другие правила. Вообще все
НЕ ВИЖУ СОПЕРНИКА, КОТОРЫЙ ТОЧНО МОЖЕТ МЕНЯ ПОБЕДИТЬ
— Задам вопрос, с которого, наверное, стоило начать. Зачем вам все это нужно, в 38 лет? Или вы просто боитесь уйти из спорта в «другую» жизнь?
— Ну,
— Это слово сразу заставляет вспомнить прошлогодний предолимпийский отбор, результаты которого многие до сих пор считают достаточно сомнительными, чтобы не сказать, скандальными. Прежде всего — в вашей категории.
— Я был к этому готов еще за год до Игр. Чувствовал, что меня начали потихонечку убирать из команды, скажем так. Что я начал многим мешать.
— Это было больно?
— Когда за спиной нет тех заслуг, что были у меня, нет золотой олимпийской медали, наверное, да — было бы больно понимать, что шанса победить на Играх больше не представится. А так я примерно понимал ситуацию, догадывался, что может произойти, и отнесся ко всему спокойно.
— Тем не менее, продолжаете тренироваться. Со стороны это выглядит так, словно вы пытаетесь ухватить
— На самом деле, я просто испытываю наслаждение от того, что продолжаю бороться. У меня много друзей в самых разных городах России, которые накануне чемпионата звонили мне и говорили: «Если ты будешь участвовать, мы обязательно приедем». В одном из интервью я сказал, что готовлю себя к чемпионату России и, возможно, на ковре надаю
— Я неоднократно слышала о том, что в победе Алана Хугаева — в Лондоне, и Чакветадзе — в Рио, есть очень большая часть вашей заслуги, поскольку именно вы были их основным
— Не очень хорошее чувство. Мне не хотелось бы говорить о
Перед Играми в Рио я и сам до последнего работал на максимуме. Когда меня выгоняли из команды после поражения на турнире Поддубного, я не постеснялся, подошел к главному тренеру и достаточно громко ему сказал, что он допускает большую ошибку, и я это докажу. И уже через месяц снова был в команде, выиграл квалификационный турнир и снова став претендентом на место в сборной.
— Сейчас, получается, в очередной раз пытаетесь доказать, что тренер был не прав, не включив вас в состав олимпийской команды?
— Я всю жизнь
НА ШЕСТЬ МИНУТ СХВАТКИ СИЛ ВСЕГДА ХВАТИТ
— Комментируя ваше выступление на чемпионате России, главный тренер сборной Гоги Когуашвили заметил, что подготовиться к отдельному старту, тренируясь в одиночку, значительно проще, нежели работать на протяжении всего сезона вместе с командой и быть на виду.
— Знаете, я выиграл много чемпионатов Европы, отказываясь от тренировок со сборной.
— Почему же отказывались?
— Потому что понимал, что мне эти тренировки не подходят. 10 лет назад, когда я стал чемпионом мира в Баку, выиграв единственное на том турнире российское золото, я отказался работать по общему графику на свой страх и риск: за четыре дня до соревнований просто поставил тренеров в известность, что устал и тренироваться не буду. Мне было столько тогда высказано… Но выиграв, я, получается, доказал, что моя методика подготовки лучше той, что мне пытаются навязать.
Если взять нынешний сезон — я просто шикарно подготовился к чемпионату России, работая в Саранске со своим тренером. Он меня каждый вечер из зала выгонял, чуть ли не матом кричал: «Пошел вон!». А я не хотел уходить, до такой степени был увлечен работой.
— Даже странно: и вы, и Когуашвили — чемпионы мира, много лет выступали за сборную. Неужели двум выдающимся борцам может быть до такой степени сложно найти общий язык?
— Да нет, в целом отношения у нас хорошие. На самом деле, я понимаю главного тренера: на его плечах вся команда, а это — огромная ответственность. Понятно, что он переживает за результат, нервничает. Возможно, в этой атмосфере он просто порой немножко не слышит
— Леша, если вы попадете на чемпионат мира и выиграете его, вы угомонитесь?
— Не могу вам этого обещать.
— Значит, будем продолжать крушить на своем пути все живое до следующей Олимпиады?
— Я не ставлю перед собой таких целей, не загадываю на несколько лет вперед. Если у меня не получится попасть на чемпионат мира в этом году, посмотрю, что будет происходить в борьбе дальше. На следующий год снова меняют правила, категории. Мне будет еще более интересно попробовать свои силы. Могу еще раз повторить: я не испытываю никаких физических, функциональных и каких бы то ни было других проблем. Не устаю, если надо, могу добавить нагрузку. И когда 20-летние соперники, борясь со мной, считают допустимым выклянчивать у судьи балл… Я считаю, что это слабые соперники.
— Со стороны молодых и не очень молодых борцов я слышала массу жалоб на изменившиеся после Олимпиады правила. Как воспринимаете их вы?
— На Играх в Афинах, где я стал олимпийским чемпионом, мы боролись по одним правилам, а за следующий год они поменялись трижды. Несмотря на это я выиграл чемпионаты России и Европы, был вторым на мире. Если ты — олимпийский чемпион, то должен уметь бороться по любым правилам, как мне кажется. Ныть и страдать по этому поводу — просто потеря времени. Не пропускать же год в ожидании, когда все вернется обратно? За это время могут прийти другие спортсмены, и ты можешь вообще никуда не попасть. Все, в принципе, находятся в отношении правил в равных условиях — это же не конкретно адресовано сборной России? Хотя очень часто получается так, что изменения провоцируем именно мы. Иностранцы ведь как смотрят: если российские борцы так часто побеждают, значит, нужно сделать так, чтобы им стало сложнее, найти противоядие.
Надо просто понимать: перемены могут случаться каждый год. И чтобы оставаться в обойме, мы должны быть готовыми к этому, вырабатывать тактику. На чемпионате России я именно вырабатывал тактику. В первой встрече попробовал бороться так, во второй — иначе. Сопоставил, как мне удобнее, где я меньше устаю. Тут еще надо ездить за границу, чтобы посмотреть, как все это будет «работать» с иностранцами. Допустим, чемпионом Европы сейчас стал венгр (Виктор Леринц. — Прим. «СЭ»), которого год назад я побеждал. По новым правилам он неплох, и я уверен: если мы будем продолжать готовиться, ничего не меняя, то на чемпионате мира у него не выиграем.
Вообще считаю, что следующий год будет интересен именно правилами. И прежде всего — весовыми категориями. Для меня не проблема бороться на категорию выше — я два раза выиграл чемпионат страны в весе до. А то, что все твердят мне про возраст… Я все время отвечаю: если правильно режимить, на шесть минут схватки сил всегда хватит. У нас в Саранске проводятся тренировки, которые мы называем «кругляшками». Это когда шесть человек по очереди нападают на одного, сменяясь через каждую минуту. Своего рода система выживания: кто не вытерпит, того эта система выкидывает, кто справится — идут дальше. После таких тренировок шесть минут с одним соперником — это такая ерунда… Взять тот же чемпионат во Владимире: меня долго не вызывали бороться, а потом за 15−20 минут я провел две встречи. Нормально все вытерпел, восстановился. Потому что был готов к этому. Вот вы спросили — зачем я продолжаю выступать? А мне 38, и я, извините, стал третьим на чемпионате России. Проиграл в упорной борьбе при равном счете, а не так, что вышел на ковер, и меня разобрали на запчасти. Многие мои соперники сидят, наверное, и думают: ну, сейчас этот дед уйдет — и я тогда… Ну, вот и пусть сидят и ждут.
ИНТЕРЕСНО, КАКОЙ ВИД СПОРТА ВЫБЕРЕТ СЫН
— Теперь мне, по крайней мере, становится понятно, почему вы не уходите.
— А зачем? У меня квартира находится рядом с залом. Саранск — город своеобразный, в том смысле, что по вечерам там бывает скучно. Вот и приходится идти в спортзал. Сначала думаю о том, чтобы просто размяться, потом неизменно начинаю заводиться, а в концовке выкладываюсь уже так, что ухожу из зала последним.
— При этом у вас есть семья, ребенок. Супруга (олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая — Прим. «СЭ») тоже мотается из Москвы в Саранск и обратно, или, живя в разных городах, вы друг от друга отдыхаете?
— Пока шла подготовка к Олимпийским играм, мы действительно мало виделись. Сейчас побольше времени стали проводить вместе. Я мотаюсь то туда, то сюда. Если есть возможность, тренируюсь в Москве. Жена тоже по мере возможности выбирается в Саранск. Сыну три с половиной года, и он у нас такой, походный ребенок. Постоянно в поездах, самолетах. Надеемся, что тоже будет спортсменом. Вопрос, какой вид спорта изберет.
— А какой бы хотелось вам?
— Каждый любит свой вид спорта. Я и к фехтованию хорошо отношусь, и к борьбе. Просто, свой вид всегда знаешь лучше и начинаешь видеть со временем не только свои плюсы, но и минусы.
— Другими словами, не только то, что происходит на ковре, но еще и всевозможные подковерные интриги?
— Ну, да. Я лет пять назад, когда не отобрался на Игры в Лондон, неосторожно сказал одному из журналистов, что, может быть, расскажу об этом периоде, когда придет время. В газете же мои слова преподнесли несколько иначе. Типа — придет время, и я расскажу всю правду.
На момент выхода того интервью я находился в отпуске, телефон с собой постоянно не таскал, а когда вернулся в отель, увидел, что на дисплее несколько десятков уведомлений: мне и звонили, и писали: мол, ты что и кому
— Вам действительно хотелось высказаться на эту тему?
— На самом деле нет. Да и зачем? В том же Грозном, где проходил отбор на Игры-2016, не нужно было вообще ничего
При этом я ни в коем случае не хочу
— Слушайте, а почему у вас почти целые и совершенно нехарактерные для борца уши?
— Потому что у меня есть стойкое правило: свои уши я в обиду не даю.
Елена Вайцеховская.
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