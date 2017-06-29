Ксения Незговорова завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по борьбе

В финале Незговорова победила украинку Кристину Березу со счетом 4−3.

Другая представительница России Ханум Велиева в финале категории до 67 кг была сильнее норвежки Хедды Хауг Странд — 10−0.

В категории до 44 кг россиянка Анжелика Федорова в финальной схватке уступила румынке Стефании Клаудии Прицепуту — 0−10.

Мария Матюшенко в схватке за бронзу в категории до 59 кг победила шведку Эмму Йоханссон — 10−6.