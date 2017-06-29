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29 июня 2017, 22:32 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Ксения Незговорова завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по борьбе

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Россиянка Ксения Незговорова завоевала золото в весовой категории до 51 кг на юниорском чемпионате Европы по борьбе в Дортмунде.

В финале Незговорова победила украинку Кристину Березу со счетом 4−3.

Другая представительница России Ханум Велиева в финале категории до 67 кг была сильнее норвежки Хедды Хауг Странд — 10−0.

В категории до 44 кг россиянка Анжелика Федорова в финальной схватке уступила румынке Стефании Клаудии Прицепуту — 0−10.

Мария Матюшенко в схватке за бронзу в категории до 59 кг победила шведку Эмму Йоханссон — 10−6.
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