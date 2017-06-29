Ксения Незговорова завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по борьбе
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Россиянка Ксения Незговорова завоевала золото в весовой категории до 51 кг на юниорском чемпионате Европы по борьбе в Дортмунде.
В финале Незговорова победила украинку Кристину Березу со счетом 4−3.
Другая представительница России Ханум Велиева в финале категории до 67 кг была сильнее норвежки Хедды Хауг Странд — 10−0.
В категории до 44 кг россиянка Анжелика Федорова в финальной схватке уступила румынке Стефании Клаудии Прицепуту — 0−10.
Мария Матюшенко в схватке за бронзу в категории до 59 кг победила шведку Эмму Йоханссон — 10−6.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter