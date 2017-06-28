Российские борцы-вольники завоевали 2 золота и серебро во 2-й день юниорского ЧЕ

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Россиянин Анзор Закуев взял золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале азербайджанца Афгана Хашалова, Магомедамин Дибиров в финале турнира в весе до 120 кг одолел армянина Ованеса Магакяна, а Гаджимагомед Нажмудинов проиграл в финале соревнований в весе до 84 кг еще одному представителю Азербайджана Гаджимураду Магомедсаидову.

Первенство Европы в Дортмунде продлится до 2 июля.